Miasto Zakopane reaguje

W przesłanym do redakcji RMF24 oświadczeniu przedstawiciele Urzędu Miasta Zakopanego podkreślają, że "stanowczo sprzeciwiają się montażowi karuzeli, namiotów oraz urządzeń rozrywkowych na placu zlokalizowanym tuż obok Krzyża, przed Sanktuarium Najświętszej Rodziny przy ul. Krupówki".

"Obszar ten znajduje się w granicach Parku Kulturowego ulicy Krupówki i stanowi otoczenie zabytku wpisanego do rejestru zabytków Województwa Małopolskiego. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Zakopane dotyczącą Parku Kulturowego, prowadzenie działalności handlowej, usługowej czy rozrywkowej poza lokalem jest zabronione" - czytamy.

Urzędnicy piszą w oświadczeniu, że przestrzeń wokół kościoła ma charakter sakralny, historyczny oraz reprezentacyjny i wykorzystywanie jej do celów komercyjnych pozostaje w sprzeczności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który nakazuje zachowanie funkcji związanych z kultem religijnym oraz dopuszcza jedynie zagospodarowanie terenu zgodne z takim przeznaczeniem.

Urząd Miasta Zakopane informuje również, że dotychczas nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie od zarządcy terenu, czyli parafii.

"Miasto pozostaje otwarte na współpracę przy organizacji wydarzeń odpowiednich do charakteru tego miejsca oraz pozostających w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Z uwagi na przywiązanie do wiary i tradycji, wyrażamy szczególną troskę o przestrzeń sakralną i zabytkową, która nie powinna być przekształcana w teren komercyjnej działalności rozrywkowej".

To nie pierwszy komercyjny pomysł księdza - wcześniej parafia wprowadziła płatną strefę parkingową, udostępniła miejsce pod budki gastronomiczne, a także wybudowała budynek wynajmowany zagranicznej sieci handlowej.