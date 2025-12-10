Tragiczne doniesienia z miejscowości Ropa w Małopolsce. 92-letni mężczyzna zastrzelił swoją 80-letnią siostrę - wynika z nieoficjalnych informacji RMF FM.

  • Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Zobacz również:

Policja otrzymała zgłoszenie o strzelaninie po godzinie 13:00. Służby, po przyjeździe na miejsce, zastały ranną starszą kobietę. Niestety, mimo udzielonej jej pomocy, nie udało się jej uratować. Jak potwierdził rzecznik prasowy gorlickiej policji, Gustaw Janas, w tej sprawie zatrzymano 92-letniego mieszkańca gminy Ropa. 

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że to brat zastrzelonej kobiety. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny tej tragedii. Policja także nie podaje, jakiej broni użył sprawca i czy posiadał ją legalnie. 

Na miejscu pracuje kilkudziesięciu policjantów pod nadzorem prokuratury. Na miejsce jedzie także wsparcie z Komendy Wojewódzkiej Policji.

Jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię - bije lub obraża - zadzwoń.Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Działa przez całą dobę.
 800 120 002
[WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ TUTAJ

Specjaliści sa też dostępni na czacie na platformie 116.sos.pl Linia wsparcia dla osób dorosłych dostępna 24/7, bezpłatnie, anonimowo 116 123 href=" https://www.116sos.pl/">[WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ TUTAJ

***
Nachodzą cię myśli samobójcze? Wydaje Ci się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie lub on-line:
116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym