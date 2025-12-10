Tragiczne doniesienia z miejscowości Ropa w Małopolsce. 92-letni mężczyzna zastrzelił swoją 80-letnią siostrę - wynika z nieoficjalnych informacji RMF FM.

92-latek został zatrzymany ws. dotyczącej zabójstwa 80-latki / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policja otrzymała zgłoszenie o strzelaninie po godzinie 13:00. Służby, po przyjeździe na miejsce, zastały ranną starszą kobietę. Niestety, mimo udzielonej jej pomocy, nie udało się jej uratować. Jak potwierdził rzecznik prasowy gorlickiej policji, Gustaw Janas, w tej sprawie zatrzymano 92-letniego mieszkańca gminy Ropa.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że to brat zastrzelonej kobiety. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny tej tragedii. Policja także nie podaje, jakiej broni użył sprawca i czy posiadał ją legalnie.

Na miejscu pracuje kilkudziesięciu policjantów pod nadzorem prokuratury. Na miejsce jedzie także wsparcie z Komendy Wojewódzkiej Policji.