​Dwóch policjantów z Tennessee odniosło w piątek obrażenia w wyniku kolizji pojazdów stanowiących eskortę wiceprezydenta J.D. Vance'a - podały miejscowe władze. Dodano, że funkcjonariusz lokalnej policji z Maryville jest w stanie krytycznym.

Wiceprezydent USA J.D. Vance (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Dziennik "USA Today" przekazał, że do wypadku doszło w piątek wieczorem w Maryville we wschodniej części stanu, w momencie, gdy uczestniczący w kolumnie Vance'a policjant na motocyklu zderzył się z SUV-em należącym do stanowej policji Tennessee.

Pierwszy z funkcjonariuszy został przewieziony do szpitala. Tam został zoperowany, jego stan jednak w dalszym ciągu jest krytyczny. Z kolei drugiemu policjantowi udzielono pierwszej pomocy na miejscu, lecz nie wymagał hospitalizacji.

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych udał się wraz z żoną Ushą do Tennessee w związku z kolacją z darczyńcami na rzecz kampanii Partii Republikańskiej. Z informacji przekazanych przez "Washington Post" impreza przyniosła 2,5 mln dolarów datków na partię.