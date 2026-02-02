W górach najzimniej? Nie tym razem. Zakopane jest w poniedziałek najcieplejszym miejscem w Polsce - rano temperatury wskazały tam minus 5,5 st. Celsjusza, a w ciągu dnia termometry pod Giewontem pokażą do minus 4 st. C.
O godz. 6 na stacjach IMGW w Zakopanem odnotowano minus 5,5 st. C. Stosunkowo ciepło było również w Tatrach - na Kasprowym Wierchu rano odnotowano minus 8,6 st. C.