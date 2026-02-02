W górach najzimniej? Nie tym razem. Zakopane jest w poniedziałek najcieplejszym miejscem w Polsce - rano temperatury wskazały tam minus 5,5 st. Celsjusza, a w ciągu dnia termometry pod Giewontem pokażą do minus 4 st. C.

  • Zakopane w poniedziałek jest najcieplejszym miejscem w Polsce - rano termometry pokazały tam minus 5,5 stopnia Celsjusza.
  • Na Kasprowym Wierchu rano odnotowano minus 8,6 stopnia Celsjusza - to również stosunkowo wysoka temperatura jak na obecne warunki.
  • W nocy Zakopane także było najcieplejszym miejscem w kraju - temperatura nie spadła poniżej minus 6 stopni.
O godz. 6 na stacjach IMGW w Zakopanem odnotowano minus 5,5 st. C. Stosunkowo ciepło było również w Tatrach - na Kasprowym Wierchu rano odnotowano minus 8,6 st. C.

Jak poinformował PAP kierownik zakopiańskiej stacji meteorologicznej IMGW Paweł Parzuchowski, także w nocy Zakopane było najcieplejszym miejscem w Polsce - temperatura nie spadła tam poniżej minus 6 st. C.

We wtorek jeszcze cieplej

Dzisiaj w ciągu dnia również Zakopane będzie najcieplejszym miejscem w kraju, z maksymalną temperaturą do minus 4 st. C. We wtorek będzie jeszcze cieplej - termometry w Zakopanem pokażą 0 stopni - powiedział Parzuchowski.

Jak wyjaśnił, do Polski napływa zimne powietrze z północnego wschodu, natomiast cieplejsze masy powietrza unoszą się ku górze. Na południu kraju mamy już inny rodzaj powietrza - polarno-morskie, wyraźnie cieplejsze. To spowoduje dalsze ocieplenie w Tatrach; w środę temperatura w Zakopanem może sięgnąć plus 3 stopni - dodał.

Zjawisko inwersji temperatury powoduje także niski pułap chmur. Chmury zalegają poniżej około 1100 m n.p.m., dlatego szczyty Tatr są dziś w słońcu, podobnie jak okolice Morskiego Oka - zaznaczył kierownik stacji IMGW w Zakopanem.

Najniższą temperaturę w kraju zanotowano nad ranem w Suwałkach, gdzie było minus 27,7 st. C. W Warszawie o tej samej porze termometry wskazały minus 18,6 st. C. 

