Logowanie do KSeF Profilem Zaufanym utrudnione. O pierwszych problemach w związku z wejściem w życie Krajowego Systemu e-Faktur poinformowało w komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji.

KSeF ruszył 1 lutego / Arkadiusz Ziółek / East News

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o możliwych utrudnieniach w logowaniu do Profilu Zaufanego z powodu dużego zainteresowania systemem KSeF 2.0.

Użytkownicy korzystający z usług administracji publicznej niezwiązanych z KSeF mogą wybrać alternatywne metody identyfikacji.

System KSeF został uruchomiony o północy z soboty na niedzielę. Na czym polega?

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem logowaniem do systemu KSeF 2.0 mogą występować czasowe utrudnienia w logowaniu do Profilu Zaufanego - podał w poniedziałek resort cyfryzacji na platformie X.

"Osoby korzystające z usług administracji publicznej w celach niezwiązanych z KSeF mogą, jeśli to możliwe, skorzystać z alternatywnych metod identyfikacji" - dodano we wpisie.

Setki tysięcy faktur w systemie

W poniedziałek na godz. 10 w Krajowym Systemie e-Faktur przyjęto 720 tys. faktur, a ok. 1,9 mln osób uwierzytelniło się w systemie - poinformował wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Łoboda stwierdził, że KSeF działa stabilnie i zgodnie z przyjętymi przez ministerstwo założeniami. Nie ma obaw o bezpieczeństwo systemu, nie odnotowaliśmy żadnych incydentów - zapewnił.

KSeF ruszył w niedzielę. Kogo dotyczy?

KSeF został uruchomiony o północy z soboty na niedzielę. Jako pierwsi obowiązkiem wystawiania faktur w systemie zostali objęci przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie podmioty odbierają faktury za pośrednictwem systemu KSeF.

Resort finansów przypomniał, że w 2026 r. nie ma kar za błędne stosowanie KSeF.

Firm, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł - według szacunków Ministerstwa Finansów - jest ok. 4,2 tys.

Kiedy drugi etap?

W drugim etapie wprowadzania KSeF, który rozpocznie się 1 kwietnia br., system obejmie pozostałe firmy - z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają być nim objęte od 1 stycznia 2027 r.

Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. Tym samym od 1 kwietnia system obejmie dużą część osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu, które wystawiają faktury na rzecz innych firm.