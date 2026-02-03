Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych niewielką większością głosów zatwierdziła we wtorek ponadpartyjne porozumienie, które ma zakończyć częściowy paraliż rządu federalnego. Ustawa została skierowana do prezydenta Donalda Trumpa, który, jak się oczekuje, podpisze ją w najbliższym czasie.

Kongres przyjął pakiet budżetowy, zapewniając koniec shutdownu / ROBERTO SCHMIDT/AFP/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Nowe przepisy przewidują przywrócenie finansowania dla resortów obrony, zdrowia, pracy, edukacji, mieszkalnictwa oraz innych agencji federalnych, których budżety wygasły w sobotę z powodu braku decyzji Kongresu. Pakiet zapewnia całoroczny budżet dla Pentagonu oraz resortów transportu, mieszkalnictwa, zdrowia, edukacji i pracy.

Ustawa tymczasowo przedłuża także finansowanie Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS), dając czas na dalsze negocjacje dotyczące ewentualnych zmian w polityce imigracyjnej (DHS odpowiada za ICE i Border Patrol).

Za przyjęciem ustawy głosowało 217 członków Izby, przeciw było 214. 21 republikanów sprzeciwiło się porozumieniu, natomiast 21 demokratów poparło je. W Senacie ustawa przeszła wcześniej zdecydowaną większością głosów obu partii.

Spór o politykę imigracyjną i prawa wyborcze

Demokraci domagają się ograniczenia agresywnych działań administracji Trumpa w zakresie egzekwowania prawa imigracyjnego, zwłaszcza po śmierci dwóch obywateli USA z rąk federalnych agentów w Minneapolis w ubiegłym miesiącu.

Część republikanów próbowała bezskutecznie wprowadzić także do ustawy zapisy zaostrzające wymagania dotyczące głosowania.

Obecny paraliż rządu nie spowodował poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu administracji.

Przypomnijmy, że poprzedni shutdown w październiku i listopadzie trwał rekordowe 43 dni, skutkując przymusowym urlopem setek tysięcy pracowników federalnych i stratami dla gospodarki USA szacowanymi na 11 miliardów dolarów.