Nestle Polska S.A. rozszerza dobrowolne wycofanie wybranych partii mleka modyfikowanego dla niemowląt - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Decyzja została podjęta ze względów na potencjalną obecność niebezpiecznej substancji - cereulidyny, produkowanej przez bakterie Bacillus cereus.

Decyzja ta została podjęta po wykryciu niezgodności w jednym z surowców - oleju arachidonowym, który pochodził od zewnętrznego dostawcy. W wyniku dalszych działań kontrolnych stwierdzono potencjalną obecność cereulidyny, substancji wytwarzanej przez mikroorganizmy Bacillus cereus.

Cereulidyna to toksyna, która może być groźna dla zdrowia, zwłaszcza u najmłodszych dzieci.

Które produkty zostały wycofane?

Wycofaniem objęto dwie partie popularnych produktów do żywienia niemowląt:

NAN Optipro Plus 1; 800 g. Numer partii: 53410346AF. Data minimalnej trwałości: 12.2027, Kraj pochodzenia: Niderlandy.

NAN Optipro 1; 650 g (2 x 325 g). Numer partii: 53390346BA. Data minimalnej trwałości: 06.2027, Kraj pochodzenia: Niderlandy.

Wcześniej wycofano produkty Nestle pochodzące z innych partii. Ich lista znajduje się TUTAJ .

Zalecenia dla rodziców i opiekunów

Rodzice i opiekunowie powinni bezwzględnie powstrzymać się od podawania dzieciom produktów z wycofanych partii. W przypadku spożycia produktu i wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Wszelkie pytania dotyczące wycofania produktów oraz procedury ich wymiany można kierować do Serwisu Konsumenta Nestlé pod numerem telefonu 801 333 000 lub drogą mailową na adres cs@pl.nestle.com.