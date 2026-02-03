Kierowca volkswagena zginął w trakcie ucieczki przed policjantami. Do tragedii doszło w rejonie Polic (woj. zachodniopomorskie) po tym, gdy funkcjonariusze próbowali zatrzymać kierowcę do kontroli w związku z popełnionym przez niego wykroczeniem.

Sytuacja miała miejsce około godziny 15 w Policach.

Policjanci w związku z popełnionym wykroczeniem zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Volkswagen.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski, kierujący po zatrzymaniu pojazdu i podejściu do niego policjantów nagle ruszył i zaczął uciekać.

Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za pojazdem. Kierujący nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia.

Podczas ucieczki w miejscowości Tanowo kierujący na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo.

Policjanci po wydobyciu mężczyzny z pojazdu podjęli natychmiast akcję reanimacyjną, którą następnie przejął Zespół Ratownictwa Medycznego.

Mimo podjętych działań mężczyzny nie udało się uratować.