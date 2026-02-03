Kierowca volkswagena zginął w trakcie ucieczki przed policjantami. Do tragedii doszło w rejonie Polic (woj. zachodniopomorskie) po tym, gdy funkcjonariusze próbowali zatrzymać kierowcę do kontroli w związku z popełnionym przez niego wykroczeniem.

  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Zobacz również:

Sytuacja miała miejsce około godziny 15 w Policach.

Policjanci w związku z popełnionym wykroczeniem zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Volkswagen. 

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski, kierujący po zatrzymaniu pojazdu i podejściu do niego policjantów nagle ruszył i zaczął uciekać. 

Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za pojazdem. Kierujący nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia. 

Podczas ucieczki w miejscowości Tanowo kierujący na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. 

Policjanci po wydobyciu mężczyzny z pojazdu podjęli natychmiast akcję reanimacyjną, którą następnie przejął Zespół Ratownictwa Medycznego. 

Mimo podjętych działań mężczyzny nie udało się uratować.