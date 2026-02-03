W wieku 91 lat zmarł Józef Gąsienica Sobczak, biathlonista i biegacz narciarski, jeden z najwybitniejszych sportowców w historii polskiego sportu zimowego. Był czterokrotnym uczestnikiem zimowych igrzysk olimpijskich – poinformował Urząd Gminy Kościelisko.

Informację o śmierci przekazał Urząd Gminy Kościelisko.



Józef Gąsienica Sobczak reprezentował Polskę na zimowych igrzyskach olimpijskich w Cortinie d’Ampezzo (1956), Squaw Valley (1960), Innsbrucku (1964) i Grenoble (1968).

Medale mistrzostw świata i pierwszy sukces polskiego biathlonu

Karierę sportową rozpoczynał w biegach narciarskich, by następnie stać się jednym z twórców sukcesów polskiego biathlonu.

Na mistrzostwach świata zdobył trzy medale – dwa srebrne i jeden brązowy. Srebrne krążki wywalczył w 1966 r. w Garmisch-Partenkirchen w biegu indywidualnym na 20 km oraz w sztafecie 4 × 7,5 km, a brązowy medal zdobył w 1965 r. w norweskim Elverum w rywalizacji drużynowej na 20 km wraz z Józefem Rubisiem, Tadeuszem Kwapieniem i Andrzejem Mateją.

Był to pierwszy medal mistrzostw świata w historii polskiego biathlonu.

„Z przykrością informujemy, że dotarły do nas smutne wieści – w dniu dzisiejszym zmarł nasz Mieszkaniec, Józef Gąsienica Sobczak. Był jednym z najwybitniejszych sportowców w historii polskiego sportu zimowego i chlubą naszej społeczności” – przekazała gmina Kościelisko w mediach społecznościowych.

Gąsienica Sobczak, znany pod pseudonimem „Juha”, urodził się 9 lipca 1934 r. w Kościelisku. Przez całą karierę sportową był związany z Wojskowym Klubem Sportowym Zakopane.

Występował zarówno w biegach narciarskich, jak i w biathlonie, w którym należał do światowej czołówki. Był także dwukrotnym mistrzem Polski w biegu sztafetowym 4 × 10 km oraz wielokrotnym medalistą mistrzostw kraju.

Poza sportem uczestniczył w życiu społecznym regionu i kultywował góralskie tradycje.

„Jego sportowa kariera i oddanie dla barw narodowych przyniosły mu uznanie w kraju i za granicą, a on sam był inspiracją dla wielu pokoleń młodych sportowców” – podkreślono w komunikacie gminy.

Józef Gąsienica Sobczak był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe.