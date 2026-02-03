Jak Jeffrey Epstein werbował młode dziewczyny i dlaczego zgadzały się na przyjęcie zaproszenia? Czy przestępca seksualny mógł być opłacany przez rosyjskie służby, by skompromitować prominentnych polityków, biznesmenów i członków rodzin królewskich? Kto i po co przyjeżdżał na tzw. wyspę Epsteina? Czy w XXI w. afera tego typu mogłaby się powtórzyć? W jaki sposób i gdzie pedofile szukają ofiar? O to m.in. zapytamy w Porannej rozmowie w RMF FM dr. Konrada Ciesiołkiewicza, wiceprzewodniczącego Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Konrad Ciesiołkiewicz / Marcin Suchmiel / RMF FM

Porozmawiamy też o zagrożeniach, jakie dziś czyhają na młodych ludzi. Jak skutecznie walczyć z pedofilią i dziecięcą pornografią w sieci? Jak wygląda ściganie i rozliczanie afer pedofilskich w Polsce? Czy zespół analityczny, którego powołania chce Donald Tusk, ujawni polskie wątki w aferze Jeffreya Epsteina? Czy nasz gość dołączyłby do takiego zespołu?

