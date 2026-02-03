Do poważnego wypadku doszło na autostradzie A1 w kierunku Katowic na wysokości wsi Skoszewy koło Łodzi. Samochód ciężarowy zderzył się z lawetą. Jedna osoba jest ranna. Droga była zablokowana.

Wypadek na A1 k. Łodzi. / GDDKiA /

Do wypadku doszło po godz. 16 na A1 między węzłami Łódź Północ i Brzeziny. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad na jezdni w kierunku Katowic, na wysokości wsi Skoszewy, doszło do zderzenia dwóch pojazdów - ciężarówki i lawety.

Kierowca lawety jadący autostradą na południe uderzył w stojący na poboczu samochód ciężarowy - powiedział dyżurny KW PSP w Łodzi.

Skutki kolizji są poważne. Ranna została jedna osoba, a rozbite samochody i pojazdy służb ratunkowych i drogowych zablokowały pasy jezdni w kierunku Katowic.

Przed miejscem wypadku ustawił się kilkukilometrowy korek.

Według komunikatu GDDKiA ruch na zamkniętym odcinku autostrady A1 został przywrócony przed godz. 19.