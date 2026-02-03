Czy Polska żyje dziś ponad stan? Jak utrzymać dobre wskaźniki dla polskiej gospodarki? Jak długo da się finansować rekordowe wydatki bez podnoszenia podatków? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prof. Marka Belkę, ekonomistę, byłego premiera, prezesa NBP. Zapraszamy!

Rok 2025 r. rok był dla Polski najlepszy pod względem wzrostu PKB od trzech lat. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, gospodarka urosła o 3,6 proc., co plasuje Polskę w ścisłej czołówce Unii Europejskiej. Marka Belkę zapytamy, jaki jest rzeczywisty stan polskiej gospodarki? Jakie są perspektywy na najbliższe lata?

W rozmowie pojawi się wątek rekordowego deficytu w budżecie państwa. Jak długo da się finansować rekordowe wydatki bez podnoszenia podatków?

Prof. Marka Belkę zapytamy także o wpływ globalnej polityki na nasze portfele, a także o to, czy Polska powinna przyjąć euro.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

