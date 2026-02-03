Republikański senator Lindsey Graham wezwał prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa do rozpoczęcia procesu przekazania Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk. Jego zdaniem dotychczasowa presja na Władimira Putina nie przynosi efektów, a dostarczenie nowoczesnej broni mogłoby być przełomem na froncie.

Senator Lindsey Graham w opublikowanym we wtorek wpisie w serwisie X podkreślił, że "presja, jaką wywieramy na Putina, by zmusić go do negocjacji i zakończenia masowych ataków na Ukrainę, nie działa". Polityk wskazał, że Stany Zjednoczone i Europa powinny zdecydowanie realizować pomysł Donalda Trumpa dotyczący działań przeciwko nabywcom rosyjskiej ropy, którzy de facto finansują machinę wojenną Kremla.

Graham pochwalił także dotychczasowe działania Trumpa, w tym uderzenie w rosyjską gospodarkę poprzez sankcje na firmy naftowe i rafinerie. "Taryfy wobec Indii to dobry przykład, jak sytuacja może się zmieniać" - zaznaczył senator.

Nieco odmiennego zdania na temat rzekomo "odmienionej" sytuacji są przedstawiciele Kremla. Moskwa poinformowała we wtorek, że nie otrzymała od Indii żadnych informacji na temat wstrzymania zakupów rosyjskiej ropy. Wcześniej w mediach społecznościowych Trump przekazał, że Indie zgodziły się zaprzestać kupowania rosyjskiej ropy i "kupić znacznie więcej od Stanów Zjednoczonych i potencjalnie od Wenezueli". Ruch New Delhi miał wynikać z amerykańskiej zapowiedzi obniżenia ceł wzajemnych na Indie i dodatkowych karnych taryf, nałożonych na azjatycki kraj za nabywanie rosyjskiego surowca.

Jak zmusić Putina do ustępstw? Graham: Tomahawkiem

W obliczu nieustających rosyjskich ataków Graham zaapelował do prezydenta Trumpa o rozpoczęcie procesu przekazania Ukrainie rakiet Tomahawk. "Po tym masowym nocnym ataku wzywam prezydenta USA Donalda Trumpa do rozpoczęcia procesu przekazania Ukrainie rakiet Tomahawk, co byłoby przełomem militarnym" - napisał senator.