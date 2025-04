Od soboty turyści odwiedzający Zakopane muszą ponownie uiścić opłatę miejscową. Decyzja ta została podjęta, mimo że 1 kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację miasta i podtrzymał wcześniejszy wyrok, który unieważnił poprzednią uchwałę w tej sprawie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pod koniec marca rada miasta przyjęła nową uchwałę, która ponownie wprowadziła opłatę miejscową, ale tym razem w wysokości 1,90 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Do tej pory było to 2 zł. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 28 marca i zaczyna obowiązywać 12 kwietnia.

Obowiązek zapłaty opłaty miejscowej na terenie miasta Zakopane nadal istnieje i jest ona pobierana przez inkasentów - poinformował burmistrz miasta w oficjalnym komunikacie.

Opłata miejscowa dotyczy osób przebywających w Zakopanem dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Jak wskazano w uchwale, miasto spełnia warunki klimatyczne i krajobrazowe uzasadniające jej pobieranie.

Kontrowersje wokół opłaty miejscowej

1 kwietnia NSA oddalił kasację Zakopanego i podtrzymał wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który stwierdził nieważność uchwały o pobieraniu opłaty miejscowej w Zakopanem.

Skargę na uchwałę złożył profesor ASP Bogdan Achimescu, który argumentował, że jakość powietrza w Zakopanem nie spełnia norm niezbędnych do poboru tej opłaty. W sporze sądowym wspierała go Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Problem polega na tym, że choć Zakopane spełnia normy czystości powietrza, to pod uwagę brane są zanieczyszczenia z niemal całej Małopolski, a nie stricte tylko z tej miejscowości pod Tatrami.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2007 r., samorządy mogą pobierać opłaty miejscowe lub klimatyczne, jeżeli dana miejscowość spełnia określone warunki. Rozporządzenie określa m.in. normy zanieczyszczenia powietrza, walory klimatyczne i krajobrazowe.