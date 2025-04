W piątek i sobotę Kraków będzie gospodarzem finałowego turnieju World Rugby HSBC Sevens Challenger. Szesnaście czołowych drużyn świata powalczy o awans do zawodów w Los Angeles, gdzie stawką rywalizacji będzie miejsce w prestiżowym gronie najlepszych drużyn świata, walczących w cyklu HSBC Sevens World Series. Jednym z gości tego turnieju jest były reprezentant Nowej Zelandii w rugby siedmioosobowym, Teddy Stanaway, który w Krakowie promuje dyscyplinę, ogląda mecze, ale także zakłada korki i trenuje z młodymi zawodnikami polskich klubów.

W Krakowie odbędzie się finałowy turniej World Rugby HSBC Sevens Challenger , w którym 16 drużyn walczy o awans do HSBC Sevens World Series.

, w którym 16 drużyn walczy o awans do HSBC Sevens World Series. Były reprezentant Nowej Zelandii w rugby siedmioosobowym, Teddy Stanaway , trenuje z młodymi zawodnikami polskich klubów i promuje rugby w Polsce.

, trenuje z młodymi zawodnikami polskich klubów i promuje rugby w Polsce. Stanaway podkreśla, że w rugby najważniejszą cechą jest odporność - "wygrywa ten, który wstaje szybciej".

Odporność według All Blacks

Teddy Zachery Berwyn Pai Stanaway urodził się w Rotorua, w centralnej części Wyspy Północnej Nowej Zelandii. To ważny ośrodek kultury Maorysów. Ma 35 lat, 188 cm wzrostu i waży 106 kg. Obecnie jest zawodnikiem francuskiego Union Sportive Athlétique de Limoges. Wcześniej grał w Stade Rochelais (Top 14) oraz w Tarbes (Nationale). W 2015 roku Stanaway trafił do drużyny All Blacks 7, gdzie brał udział w trzech kolejnych sezonach HSBC World Series. W 2016 roku został powołany do nowozelandzkiej drużyny rugby 7, która reprezentowała kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Rio.

W rozmowie z RMF FM Teddy Stanaway przekonuje, że najważniejszą cechą w rugby jest odporność. Jak zaznacza, każdy może biegać, każdy może atakować, ale różnicę między dobrymi zawodnikami a przeciętnymi tłumaczy w prosty sposób - wygrywa ten, który wstaje szybciej niż inni. W rugby siódemkowym każdy zawodnik popycha swoje ciało i umysł do granic możliwości.

Mówiąc o młodych zawodnikach Juvenii Kraków, z którymi Stanaway trenował w Krakowie, Nowozelandczyk podkreśla, że mają pasję do gry i są otwarci na naukę, a także zwraca uwagę na rolę pewności siebie na boisku. Ta pewność wynika między innymi z dziedzictwa nowozelandzkiego rugby. Jestem częścią listy zawodników, którzy mieli przywilej wkładania tej czarnej koszulki All Blacks, a nie każdy jest w stanie spełnić to dziecięce marzenie. To coś wyjątkowego - podkreśla Teddy Stanaway.

Jedyna taka impreza w Europie

Po raz kolejny Kraków jest areną zmagań czołowych rugbistów i rugbystek, walczących w cyklu World Rugby HSBC Sevens Challenger. Zeszłoroczne zmagania zostały ocenione na tyle pozytywnie przez uczestników, jak i przez światowe władze dyscypliny, że w tym roku ponownie wybrano stolicę Małopolski na organizatora finału całego cyklu, który odbędzie się właśnie pod Wawelem.

Osiągany rok po roku coraz wyższy poziom sportowy ma docelowo doprowadzić polskie zawodniczki, a później być może także zawodników, do udziału w HSBC Sevens World Series - turnieju, w którym rywalizują drużyny takie jak Nowa Zelandia czy Australia.

W Krakowie rywalizuje 16 międzynarodowych reprezentacji mężczyzn - to trzecia i ostatnia runda turnieju World Rugby HSBC Sevens Challenger. Cztery najlepsze drużyny mężczyzn i kobiet zakwalifikują się do turnieju HSBC Sevens World Series Play-off w Los Angeles, który odbędzie się w dniach 3-4 maja. Niemiecka reprezentacja mężczyzn i kobieca drużyna Kenii są na czele rankingu przed rundą finałową.

Natalia Pamięta, kapitan reprezentacji Polski kobiet, podkreślała przed turniejem: "Zawsze jest czymś wyjątkowym grać przed własną publicznością. Na stadionie będą nasze rodziny i przyjaciele, a to zawsze daje dodatkową motywację i pewnego rodzaju supermoc". I na taką moc liczymy w Krakowie. Trzymajmy kciuki za reprezentację trenera Janusza Urbanowicza.

World Rugby HSBC Sevens Challenger 2025

Grupy kobiet:

Grupa A: Belgia, Kolumbia, Kenia, Tajlandia

Grupa B: Argentyna, Czechy, Polska, Republika Południowej Afryki

Grupy mężczyzn:

Grupa A: Chile, Niemcy, Samoa, Tonga

Grupa B: Kanada, Japonia, Madagaskar, Portugalia

Challenger został wprowadzony w lutym 2020 roku, aby przyspieszyć rozwój rugby 7 na całym świecie. Krótki format gry zyskał ogromny wzrost popularności w ciągu ostatnich dwóch dekad, od wprowadzenia globalnej serii 7 i stania się sportem olimpijskim podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio 2016. Kibice na całym świecie mogą oglądać mecze na rugbypass.tv. A tutaj możecie na bieżąco sprawdzać wyniki krakowskiego "Challengera":