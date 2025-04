Chiny zdecydowały się na gospodarczy odwet na Ameryce. Pekin ogłosił, że od soboty wprowadzi dodatkowe cła na Stany Zjednoczone, co jest odpowiedzią na cła nałożone na nich przez Waszyngton.

Xi Jinping / PEDRO PARDO/AFP / East News

Chiny zwiększają stawki celne na amerykańskie produkty z 84 do 125 proc.

"Chińskie władze uznały działania USA za naruszenie międzynarodowych zasad handlu, podstawowych praw gospodarczych oraz za jednostronne zastraszanie" - brzmi oświadczenie chińskiego ministerstwa finansów.

Wcześniej Donald Trump ogłosił podniesienie ceł na chińskie towary do 125 proc.

Chiny podnoszą cła na towary amerykańskie z 84 do 125 procent.

"Nałożenie przez USA rażąco wysokich ceł na Chiny poważnie narusza międzynarodowe i gospodarcze zasady handlu, podstawowe prawa gospodarcze i zdrowy rozsądek oraz jest całkowicie jednostronnym zastraszaniem i przymusem" - stwierdziło chińskie ministerstwo finansów w oświadczeniu.

W środę prezydent USA ogłosił, że podniesie cła nałożone na towary z Chin do 125 proc. i jednocześnie zarządził 90-dniową przerwę w stosowaniu podwyższonych ceł dla innych państw. W tym czasie cła mają wynosić 10 proc.

"Biorąc pod uwagę brak szacunku, jaki Chiny okazały światowym rynkom, niniejszym podnoszę taryfę nałożoną na Chiny przez Stany Zjednoczone Ameryki do 125 proc., ze skutkiem natychmiastowym" - napisał prezydent we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Zaznaczył przy tym, że ma nadzieję, iż "Chiny zdadzą sobie sprawę, że czasy, w których zdzierały z USA i innych krajów, nie są już dłużej możliwe do utrzymania i akceptowania".