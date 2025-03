Ostatecznie tylko jedna osoba została poszkodowana w lawinie, która zeszła w piątek przed południem pod Rysami - przekazał naczelnik TOPR Jan Krzysztof. O wypadku poinformowali ratowników dwaj skitourowcy, którzy stracili kontakt ze swoim kolegą.

Ratownicy TOPR przetransportowali poszkodowanego skialpinistę do szpitala w Zakopanem / Grzegorz Momot / PAP

Na szczęście udało nam się skontaktować z tym kolegą. Rzeczywiście zjechał z lawiną, był zasypany do połowy. Doznał różnych obrażeń na skutego upadku z dużej wysokości. Został przetransportowany do szpitala, bez zagrożenia życia. Jest w tej chwili w trakcie badań - powiedział naczelnik TOPR Jan Krzysztof w rozmowie z reporterem RMF FM Maciejem Pałahickim.

Poszkodowany trafił do zakopiańskiego szpitala ok. godz. 12:30. Przetransportował go śmigłowiec.

Ponieważ w rejonie Rysów nigdy nie wiemy, czy nie było jakichś dodatkowych turystów, były podjęte działania, by przeszukać dosyć dużą lawinę, bo ta lawina miała na dole szerokość ok. 300 metrów i spadła, prawdopodobnie, bo też tej widoczności nie ma do końca, spod samego wylotu Rysy, więc miała kilkaset metrów długości - dodał.

W akcji ratunkowej wzięło udział 22 ratowników i psy lawinowe. Wszyscy wracają już do bazy w Zakopanem.

Lawina zeszła Wołowym Żlebem, którym wiedzie szlak na Rysy. Miała ok. 800 metrów długości i 300 szerokości. Masywy śniegu dotarły do ścieżki wokół Czarnego Stawu.

2. stopień zagrożenia lawinowego

W Tatrach zapowiadane są opady śniegu i silny wiatr, w związku z tym TOPR podniósł zagrożenie lawinowe do drugiego stopnia.

Warunki do uprawiania turystyki są niekorzystne. W partiach szczytowych pada śnieg, co znacznie utrudni poruszanie się. Dodatkowo wieje silny wiatr, a utrudnieniem jest niski pułap chmur i mgła, które mogą prowadzić do utraty orientacji i pobłądzeń. Na wielu szlakach występują oblodzenia i jest ślisko.

W komentarzu do komunikatu lawinowego TOPR czytamy: "Sytuacja lawinowa pogarsza się (...). Uwaga na świeżo utworzone depozyty pod ścianami, w pobliżu grani, oraz we wszelkich zagłębieniach terenowych. Depozyty te ulokowane na starym zmrożonym podłożu o umiarkowanej stabilności. Poniżej wys. 1800 m opady deszczu, powodujące przemoczenie pokrywy. Możliwe samoczynne lawiny".