Młode małżeństwo zaatakował na ul. Piłsudskiego w Rabce-Zdroju mężczyzna, którego poszukuje policja. Bez żadnego powodu uderzył 31-latka w twarz. W wyniku mocnego ciosu pokrzywdzony stracił na chwilę przytomność. 27-latka próbowała zareagować, jednak napastnik szarpnął ją, przewrócił na jezdnię i odszedł. Służby opublikowały wizerunek agresora oraz nagrania, na których jest widoczny i zwróciły się z apelem o pomoc w identyfikacji.

W nocy z 18 na 19 października na ul. Piłsudskiego w Rabce-Zdroju mężczyzna bez powodu zaatakował młode małżeństwo.

Napastnik ma ok. 30 lat, krótkie włosy, ok. 170 cm wzrostu, miał na sobie czarną kurtkę i jasne spodnie.

Policja opublikowała nagrania z monitoringu, na których widać agresora. Znajdziesz je poniżej.

Służby proszą o pomoc w identyfikacji mężczyzny i gwarantują anonimowość.

Do ataku doszło około północy z 18 na 19 października na ul. Piłsudskiego w Rabce-Zdroju w województwie małopolskim. Młode małżeństwo, 31-latek i 27-latka, przechodząc przez przejście dla pieszych, spotkało nadchodzącego z naprzeciwka nieznanego mężczyznę. Ten bez powodu ich zaatakował. 31-latka uderzył w twarz, w wyniku czego poszkodowany na chwilę stracił przytomność. 27-latkę szarpnął i przewrócił na jezdnię. Potem oddalił się w kierunku pobliskich bloków. Świadkowie opisują, że poszukiwany to mężczyzna:

w wieku ok. 30 lat,

mający ok. 170 cm wzrostu,

krótko ostrzyżony,

miał na sobie czarną kurtkę i jasne spodnie.

Policja zwróciła się z prośbą o pomoc w identyfikacji sprawcy, zapewniając anonimowość zgłaszającym. "Każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może okazać się pomocna w ustaleniu jego tożsamości. Zwracamy się z prośbą do osób, które były świadkami tego zdarzenia, widziały napastnika, o kontakt z Komisariatem Policji w Rabce-Zdroju pod numerem telefonu 47 834 67 50 lub z najbliższą jednostką policji" - zaapelowały służby.



