Przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu rozpoczął się proces 20-letniego Filipa W. Mężczyzna jest oskarżony o zaatakowanie dwóch nastolatek. Sąd zdecydował o wyłączeniu jawności postępowania.

Oskarżony Filip W. w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu / Grzegorz Momot / PAP

Przewodnicząca składu orzekającego uzasadniła decyzję o wyłączeniu jawności postępowania koniecznością ochrony dobra małoletnich pokrzywdzonych oraz danych wrażliwych ujawnianych w toku postępowania.

Sprawa Filipa W. dotyczy dwóch zdarzeń w Rabce-Zdroju. Do pierwszego doszło w listopadzie 2024 r., kiedy - jak wynika z ustaleń śledczych - mężczyzna naruszył nietykalność cielesną nastolatki. Dziewczynka nie odniosła wtedy obrażeń.

Kolejny atak wydarzył się 12 lutego tego roku. Wtedy 13-latka została zaatakowana w drodze do szkoły, w zalesionym terenie w centrum miejscowości. Według śledczych, mężczyzna przewrócił ją na ziemię i użył wobec niej siły fizycznej. Pokrzywdzona zdołała się uwolnić, a obrażenia nie wymagały długotrwałego leczenia.



Filip W. został zatrzymany tego samego dnia, a jego tożsamość ustalono dzięki nagraniom z monitoringu miejskiego. Usłyszał zarzut usiłowania gwałtu oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Nie przyznał się do winy.

Początkowo Sąd Rejonowy w Nowym Targu zastosował wobec niego środki wolnościowe, w tym poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł oraz dozór policji. Po zażaleniu prokuratury decyzję tę uchylono, a Sąd Okręgowy zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, który następnie był przedłużany.



