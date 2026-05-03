"Uwaga na żmije. Na niżej położonych terenach w ciepłe i słoneczne dni, można już trafić na węże wygrzewające się w promieniach słońca. Żmija zygzakowata to jedyny jadowity wąż w Polsce. Jej jad może być niebezpieczny, ale tragiczne wypadki zdarzają się bardzo rzadko" - przestrzega Tatrzański Park Narodowy.

Żmija zygzakowata / Marek BAZAK/East News / East News

Kiedy żmija zygzakowata atakuje?

Żmija zygzakowata to jedyny jadowity gatunek węża występujący w Polsce. Jak podkreślają przyrodnicy, jej jad może być niebezpieczny.

Zwierzę to atakuje wyłącznie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, najczęściej, gdy zostanie przypadkowo nadepnięte lub zaskoczone w miejscu bez możliwości ucieczki. Jeśli ma taką możliwość, unika człowieka i schodzi mu z drogi.

TPN apeluje do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wędrówek – przede wszystkim o uważne patrzenie pod nogi oraz dokładne sprawdzanie miejsca odpoczynku przed zejściem ze szlaku.

Wyjątkowo ciepły początek maja sprawił, że żmije pojawiły się w Tatrach

Wiosną po chłodnej nocy żmije o poranku często wygrzewają się w miejscach nasłonecznionych – na kamieniach, murawach, także w pobliżu szlaków i nierzadko w okolicach ławostołów. O tej porze są one ospałe i powolne, co zwiększa ryzyko przypadkowego nadepnięcia – wskazywał przyrodnik i edukator TPN Tomasz Zając.

Jak się zachować w przypadku ukąszenia przez żmiję?

Eksperci przypominają, że ich jad może być szczególnie groźny dla dzieci, osób starszych i alergików. W przypadku ukąszenia należy niezwłocznie wezwać pomoc – w górach TOPR, a poza nimi pogotowie ratunkowe. Poszkodowany powinien pozostać w bezruchu, co ogranicza rozprzestrzenianie się toksyny w organizmie.

Jak zaznaczają przyrodnicy, nie każde ukąszenie wiąże się ze wstrzyknięciem jadu – około 30 proc. przypadków to tzw. ukąszenia suche. Charakterystycznym śladem po ugryzieniu są dwie kropki oddalone od siebie o około centymetr.

Żmija zygzakowata ma zwykle charakterystyczny zygzak na grzbiecie, choć w Tatrach występują także osobniki całkowicie czarne tzw. odmiana melanistyczna, u których wzór jest słabo widoczny. W okresie wiosennym można obserwować również ich gody – spektakularne walki samców, określane przez naukowców jako "taniec błyskawic".



Koniec sezonu narciarskiego na Hali Gąsienicowej

Wraz z zakończeniem pracy kolei krzesełkowej w Kotle Gąsienicowym 3 maja, od 4 maja Tatrzański Park Narodowy zamykam ten rejon dla wszelkich form narciarstwa i snowboardingu, w tym także linii zjazdów udostępnionych dla narciarstwa ekstremalnego, z wyjątkiem szlaku turystycznego na odcinku Morskie Oko - Rysy (znaki czerwone).

"Od 4 do 22 maja 2026 także kolej linowa na Kasprowy Wierch przechodzi coroczny wiosenny przegląd techniczny - w tym czasie będzie nieczynna. To szczególnie wrażliwy czas dla przyrody - uszanujmy jej rytm i nie zakłócajmy spokoju zwierząt. Wybudzają się świstaki, niedźwiedzie opuszczają gawry, ptaki przystępują do lęgów, a samice wielu gatunków wkrótce urodzą młode" - apeluje TPN.