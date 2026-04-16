Już w sobotę, 25 kwietnia, tramwaje powrócą na pierwszą obwodnicę Krakowa. Prace przy przebudowie węzła rozjazdów w sąsiedztwie Collegium Novum postępują szybciej niż zakładano, co oznacza wcześniejsze zakończenie utrudnień dla pasażerów komunikacji miejskiej.
W sobotę 25 kwietnia mieszkańcy Krakowa znów zobaczą tramwaje kursujące ulicami Podwale i Straszewskiego.
Oznacza to, że prace przy przebudowie węzła rozjazdów w sąsiedztwie Collegium Novum prowadzone są szybciej niż przewidywał harmonogram skorygowany po zimowym spowolnieniu tempa robót.
Modernizacja obejmuje nie tylko wymianę torowiska, ale także szereg zmian poprawiających bezpieczeństwo pieszych i funkcjonowanie komunikacji miejskiej.
Jak informują wykonawcy, na odcinku ul. Straszewskiego wykonano już ponad 80 proc. torowiska, które powstaje z prefabrykowanych płyt betonowych. Na podobnym poziomie zaawansowania są roboty brukarskie.
Powrót tramwajów na ul. Piłsudskiego, a więc także do pętli Cichy Kącik, planowany jest w maju.
Oznacza to, że mieszkańcy tej części miasta już wkrótce będą mogli korzystać z wygodnych połączeń tramwajowych bez konieczności korzystania z komunikacji zastępczej.
Szczegóły funkcjonowania komunikacji miejskiej po powrocie tramwajów na pierwszą obwodnicę mozna znaleźć na stronie internetowej ztp.krakow.pl .