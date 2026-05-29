26-letni turysta z Australii usłyszał wyrok w trybie przyspieszonym po tym, jak w Kościelisku prowadził quada po drodze publicznej bez wymaganych uprawnień. Policja ukarała go wysokim mandatem.

Policja w Zakopanem prowadzi masową kontrolę quadów

Do zdarzenia doszło we wtorek przed południem na ulicy Salamandra w Kościelisku. Nieoznakowany patrol policji zauważył trzy quady jadące w kolumnie. Pojazdy były mocno zabłocone, a dwóch kierujących miało wyraźne problemy z ich opanowaniem.

Na miejsce skierowano dodatkowy patrol drogówki, który przeprowadził kontrolę.

Okazało się, że jednym z quadów, zarejestrowanym jako ciągnik rolniczy, kierował 26-letni obywatel Australii. Policjanci ustalili, że mężczyzna nie posiada uprawnień do prowadzenia tego typu pojazdu. Został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji, gdzie trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Drugi z kierujących należących do tej samej grupy został ukarany mandatem za zły stan techniczny quada.

Po kilku godzinach od zatrzymania Australijczyk dobrowolnie poddał się karze. Sąd rozpatrzył sprawę w trybie przyspieszonym i orzekł wobec niego grzywnę w wysokości 2 tys. zł, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w Polsce przez sześć miesięcy oraz obowiązek pokrycia kosztów sądowych.

Po wpłaceniu grzywny mężczyzna jeszcze tego samego dnia opuścił komendę.

Masowa kontrola quadów w powiecie tatrzańskim

Po incydencie zakopiańscy policjanci rozpoczęli masową kontrolę quadów w powiecie tatrzańskim. W ramach akcji funkcjonariusze zatrzymali w Poroninie osoby poruszające się dwoma quadami ul. Tatrzańską. Kontrola ujawniła szereg naruszeń, co skutkowało zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i nałożeniem mandatów karnych na kierujących.

"Podczas czynności okazało się, że kierujący są trzeźwi, ale jeden z nich ma cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Ponadto oba pojazdy były niesprawne technicznie, a jeden nie był dopuszczony do ruchu. Powyższe ustalenia skutkowały nałożeniem na kierujących mandatów karnych. Wobec kierującego bez uprawnień sprawa trafi do sądu. Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat więzienia" - informuje zakopiańska policja.

Policjanci zapowiadają, że kontrole będą kontynuowane.



