Od soboty w Tatrach obowiązuje trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apelują o szczególną ostrożność i przypominają, że warunki turystyczne w górach są bardzo trudne. Intensywne opady śniegu oraz silny wiatr znacznie pogorszyły sytuację na szlakach.

W wyższych partiach Tatr szlaki zostały przysypane świeżym śniegiem, przez co ich przebieg w wielu miejscach jest niewidoczny. Dodatkowym utrudnieniem są głębokie zaspy, a niski pułap chmur oraz ograniczona widzialność znacząco utrudniają orientację w terenie.

Ratownicy ostrzegają, że w takich warunkach łatwo o pobłądzenie.

Lawiny grożą nie tylko wysoko w górach

Jak podkreślają ratownicy TOPR, zagrożenie lawinowe występuje nie tylko w szczytowych partiach, ale również niżej.

„Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy niewielkim dodatkowym obciążeniu, szczególnie na stokach o dużym nachyleniu. W określonych sytuacjach mogą schodzić także duże lawiny samoistnie, a sporadycznie nawet bardzo duże” – ostrzegają eksperci.

Pokrywa śnieżna na Kasprowym Wierchu osiągnęła już 130 cm, na Hali Gąsienicowej 88 cm, a w Zakopanem spadło 35 cm śniegu. Na wielu stromych stokach śnieg jest związany umiarkowanie lub słabo, co dodatkowo zwiększa ryzyko zejścia lawiny.

Trudne warunki także w niższych partiach

Sytuacja jest wymagająca również w niższych partiach gór. Szlaki są w wielu miejscach nieprzetarte, co znacznie wydłuża czas przejścia. Na drzewach zalega ciężki śnieg, który może powodować łamanie się gałęzi i stwarzać zagrożenie dla turystów.

Ratownicy przypominają, że poruszanie się w takich warunkach wymaga nie tylko doświadczenia, ale także odpowiedniego wyposażenia. Niezbędne są raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC.

Przed wyjściem w góry warto dokładnie zaplanować trasę i na bieżąco śledzić komunikaty lawinowe.

W obecnej sytuacji zaleca się rezygnację z wyjść w wyższe partie Tatr i zachowanie szczególnej ostrożności nawet na niżej położonych szlakach.







