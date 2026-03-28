W nocy z 28 na 29 marca 2026 czeka nas kolejna zmiana czasu – tym razem z zimowego na letni. Przestawienie zegarków oznacza nie tylko dłuższe popołudnia z naturalnym światłem, ale także krótszy sen i szereg konsekwencji dla pracowników, uczniów, seniorów oraz właścicieli zwierząt. Sprawdź, kiedy dokładnie nastąpi zmiana czasu, jakie są jej skutki oraz co mówi prawo pracy o wynagrodzeniu za nieprzepracowaną godzinę.

Kiedy przestawiamy zegarki? Zmiana czasu na letni w 2026 roku

W 2026 roku zmiana czasu z zimowego na letni przypada w nocy z 28 na 29 marca, czyli z soboty na niedzielę. O godzinie 2:00 przestawiamy zegarki na godzinę 3:00, co oznacza, że tej nocy śpimy o godzinę krócej. Jest to tzw. czas letni środkowoeuropejski, który obowiązuje w Polsce oraz we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej na mocy dyrektywy 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Warto zaznaczyć, że w 2026 roku zmiana czasu następuje wcześniej niż w poprzednich latach. W 2025 roku przestawialiśmy zegarki w nocy z 29 na 30 marca, a w 2024 roku - z 30 na 31 marca. Tegoroczna zmiana została ustalona rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 roku.

Dłuższe popołudnia, krótszy sen - skutki zmiany czasu

Przestawienie zegarków na czas letni wiąże się z szeregiem konsekwencji. Najbardziej odczuwalną zmianą jest krótszy sen - w noc zmiany czasu śpimy o godzinę mniej. Jednak w zamian zyskujemy dłuższe popołudnia z naturalnym światłem, co sprzyja aktywności na świeżym powietrzu i poprawia samopoczucie.

Dłuższy dzień może również zmniejszać ryzyko wystąpienia tzw. fotodepresji, czyli obniżenia nastroju związanego z niedoborem światła słonecznego.

Z drugiej strony, zmiana czasu oznacza ciemniejsze poranki, co może utrudniać wstawanie, dojazd do pracy czy szkoły i generować dodatkowy stres. Szczególnie dotkliwie odczuwają to osoby pracujące w niedzielę, seniorzy, osoby chore oraz dzieci, które są przyzwyczajone do stałego rytmu dnia.



Wpływ zmiany czasu na pracowników i wynagrodzenia

Zmiana czasu ma również swoje konsekwencje dla pracowników, zwłaszcza tych, którzy pracują w nocy z soboty na niedzielę. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, osoby zatrudnione na stawce godzinowej lub miesięcznej nie ponoszą strat finansowych - mimo przepracowania godziny mniej, otrzymują pełne wynagrodzenie. Wynika to z faktu, że nieprzepracowana godzina nie jest winą pracownika, lecz efektem zmiany czasu.

W przypadku pracowników rozliczanych na akord lub bez wyodrębnionej stawki godzinowej lub miesięcznej, za nieprzepracowaną godzinę przysługuje tzw. wynagrodzenie przestojowe w wysokości 60 proc. wynagrodzenia, ale nie mniej niż minimalna stawka krajowa.

Warto również pamiętać, że za "straconą" godzinę nie przysługuje dodatek za pracę w porze nocnej ani za nadgodziny, ponieważ są one naliczane wyłącznie za faktycznie przepracowany czas.



Zmiana czasu a codzienne życie - wpływ na zdrowie i zwierzęta

Każda zmiana czasu, zarówno z zimowego na letni, jak i odwrotnie, wpływa na nasze zdrowie i codzienne funkcjonowanie. Nagłe przesunięcie rytmu dobowego może powodować zaburzenia snu, pogorszenie samopoczucia, a nawet zwiększyć ryzyko wypadków w drodze do pracy czy szkoły. Szczególnie wrażliwe na takie zmiany są osoby starsze, chore oraz dzieci.

Zmiana czasu nie pozostaje bez wpływu także na zwierzęta domowe i hodowlane. Psy, koty czy krowy, przyzwyczajone do regularnych pór karmienia, wyprowadzania czy dojenia, mogą odczuwać stres związany z przesunięciem codziennych czynności o godzinę.

Zmiana czasu z zimowego na letni w 2026 roku nastąpi w nocy z 28 na 29 marca. Przestawienie zegarków oznacza krótszy sen, ale dłuższe popołudnia z naturalnym światłem. Pracownicy pracujący w noc zmiany czasu nie powinni obawiać się strat finansowych, a wszyscy powinni przygotować się na krótkotrwałe zaburzenia rytmu dnia. Zmiana czasu wpływa na zdrowie, samopoczucie oraz codzienne funkcjonowanie ludzi i zwierząt.


