W nocy z niedzieli na poniedziałek nieznani sprawcy uszkodzili bankomat przy ul. Piłsudskiego w Zakopanem. Na miejscu zjawiły się liczne służby.
- W nocy z 10 na 11 maja w Zakopanem uszkodzono wolnostojący bankomat przy ulicy Piłsudskiego.
- Sprawców zdarzenia na razie nie ustalono.
Do "zamachu" na wolnostojący bankomat doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek.
Na miejscu zdarzenia pracują śledczy, technicy kryminalistyki, przyjechali również biegli z laboratorium kryminalistycznego z Krakowa. Policjanci zabezpieczają ślady i analizują nagrania monitoringu - informuje policja.
Ulice Piłsudskiego i Bronisława Czecha są wyłączone z ruchu.