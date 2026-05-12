Niebezpieczna sytuacja na rogu ul. Dąbrowskiego i Reformackiej w Rzeszowie. Kierowca Porsche uderzył tam w ścianę budynku. Policja informuje, że był kompletnie pijany.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / KMP Rzeszów / Policja

Informacja o samochodzie, który uderzył w budynek, dotarła do służb przed godz. 14.

53-letni kierujący Porsche, jadąc w kierunku al. Powstańców Warszawy najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ścianę budynku - przekazała podkomisarz Magdalena Żuk z rzeszowskiej policji.

Badanie wykazało, że kierowca był kompletnie pijany - miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Co więcej, mężczyzna ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.

Policja informuje, że nikt nie został poszkodowany.