Niebezpieczna sytuacja na rogu ul. Dąbrowskiego i Reformackiej w Rzeszowie. Kierowca Porsche uderzył tam w ścianę budynku. Policja informuje, że był kompletnie pijany.
Informacja o samochodzie, który uderzył w budynek, dotarła do służb przed godz. 14.
53-letni kierujący Porsche, jadąc w kierunku al. Powstańców Warszawy najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ścianę budynku - przekazała podkomisarz Magdalena Żuk z rzeszowskiej policji.
Badanie wykazało, że kierowca był kompletnie pijany - miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Co więcej, mężczyzna ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
Policja informuje, że nikt nie został poszkodowany.
