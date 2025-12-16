Paleontolodzy odkryli tysiące odcisków dinozaurów na niemal pionowej ścianie skalnej w Parku Narodowym Stelvio w Alpach Retyckich na północy Włoch. To jedno z najbogatszych stanowisk z okresu triasu na świecie. Odkrycie rzuca nowe światło na prehistoryczną faunę Europy i przyciąga uwagę naukowców z całego świata.

Konferencja prasowa prezentująca odkrycie tysięcy tropów dinozaurów we włoskim Parku Narodowym Stelvio / PIERO CRUCIATTI/AFP / East News

Odkryto tysiące śladów dinozaurów w Alpach, na wysokości ponad 2000 m n.p.m.

Odciski mają nawet 40 cm szerokości i zachowały ślady pazurów.

Stanowisko znajduje się w dolinie Valle di Fraele, niedaleko Bormio, gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026.

Ślady pochodzą sprzed ponad 200 milionów lat, z czasów, gdy teren był laguną przy oceanie Tetydy.

Odkrycia dokonano na niemal pionowej ścianie skalnej, obecnie trudno dostępnej dla badaczy.

Do dalszych badań wykorzystane zostaną drony i technologie zdalnego monitoringu.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W Parku Narodowym Stelvio, na wysokości przekraczającej 2000 metrów, włoscy paleontolodzy natrafili na tysiące śladów dinozaurów. Odkrycia dokonano w dolinie Valle di Fraele, niedaleko Bormio, które w przyszłym roku będzie gościć sportowców podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Ślady sprzed ponad 200 milionów lat

Niektóre mają nawet 40 centymetrów szerokości, zachowały wyraźne ślady pazurów. Według ekspertów pozostawiły je stada długoszyich roślinożerców, najprawdopodobniej plateozaurów, które wędrowały po rozległych, błotnistych brzegach pradawnego oceanu Tetydy. W tamtym okresie teren ten był ciepłą laguną, idealną do życia dla prehistorycznych gadów.

Zachowane w skałach odciski pozwalają dostrzec niezwykłe detale anatomiczne, takie jak odciski palców i pazurów. Jak tłumaczą naukowcy, ślady powstały w miękkim mule, który z czasem przekształcił się w skałę. Ruchy płyt tektonicznych sprawiły, że dawne dno laguny zostało wypiętrzone i dziś tworzy niemal pionową ścianę skalną.

Trudno dostępne stanowisko i nowoczesne technologie

Odkrycia dokonano na trudno dostępnym, stromym zboczu, które nie jest osiągalne tradycyjnymi szlakami. Dlatego do dalszych badań wykorzystane zostaną drony oraz zaawansowane technologie zdalnego monitoringu. Stanowisko zostało zauważone przypadkowo przez fotografa przyrody, który śledził jelenie i sępy brodate.

Odkrycie śladów dinozaurów tuż przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w regionie uznawane jest przez organizatorów za wyjątkowy, "prehistoryczny prezent". Stanowisko już teraz budzi ogromne zainteresowanie zarówno wśród naukowców, jak i miłośników historii naturalnej.