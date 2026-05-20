Kierowcy zawodowi i inni objęci takim obowiązkiem muszą się liczyć z podwyżką opłat za badania psychologiczne. Mówi o tym nowy projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, który opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Będzie podwyżka opłat za badania psychologiczne kierowców / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowy projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia przewiduje wzrost opłat za obowiązkowe badania psychologiczne kierowców.

Podwyżka obejmie m.in. kierowców zawodowych, instruktorów, egzaminatorów oraz osoby z zatrzymanym prawem jazdy.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Projekt przewiduje podwyższenie wysokości opłat za obowiązkowe badania psychologiczne dla kierowców ze 150 zł do 200 zł.

Opłata za badania psychologiczne. Proponowana stawka

Projektowane przepisy zmieniają rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Zmiany dotyczą stawek za badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz ponowne badania przeprowadzane w trybie odwoławczym.

"Proponowana stawka opłat za badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz ponowne badanie psychologiczne przeprowadzane w trybie określonym w art. 84 ust. 2 i 3 ustawy w kwocie 200 zł, jest zbliżona do rzeczywistego kosztu ich przeprowadzania, uwzględnia ona zarówno czas wykonania tych badań, jak i amortyzacje sprzętów (urządzeń) oraz koszty utrzymania lokalu, co zostało potwierdzone w pismach od podmiotów je wykonujących" - wskazano w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia.

Kogo dotyczą badania psychologiczne?

Zmiana wysokości opłat za egzaminy psychologiczne dotyczy wyłącznie grup kierowców objętych ustawowym obowiązkiem wykonywania takich badań (m.in. kierowców zawodowych, instruktorów, egzaminatorów czy osób, którym zatrzymano prawo jazdy np. za jazdę pod wpływem alkoholu lub przekroczenie limitu punktów karnych).

Projekt przewiduje przepis przejściowy, co oznacza, że za badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu rozpoczęte, a niezakończone wydaniem orzeczenia psychologicznego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, kierowcy zapłacą 150 zł.

Projekt trafił do konsultacji, a każda zainteresowana strona ma 30 dni na zgłoszenie uwag i opinii. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.