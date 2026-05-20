W najbliższych dniach kierowcy korzystający z Północnej Obwodnicy Krakowa muszą przygotować się na poważne utrudnienia. W nocy ze środy na czwartek oraz z czwartku na piątek zamknięte zostaną tunele w Zielonkach i Dziekanowicach na trasie S52. Powodem są niezbędne prace serwisowe. Ruch zostanie skierowany na wyznaczone objazdy.

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi, w nocy ze środy na czwartek (21:00-5:00) zamknięty zostanie tunel w Zielonkach, a kolejnej nocy - z czwartku na piątek (21:00-5:00) - tunel w Dziekanowicach.

Jak poinformował Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wyłączenie z ruchu tuneli jest konieczne, aby drogowcy przeprowadzili prace serwisowe systemów wentylacji, sterowania, przeciwpożarowych, łączności, punktów alarmowych, czujników, kamer, nagłośnienia oraz oświetlenia.

Objazdy dla kierowców

Podczas zamknięcia tunelu w Zielonkach, kierowcy jadący w kierunku Warszawy zostaną skierowani na objazd od węzła Zielonki Trasą Wolbromską do ul. Opolskiej, następnie Al. 29 Listopada i dalej do węzła Węgrzce, gdzie powrócą na S52.

Analogiczna trasa obowiązuje w przeciwnym kierunku - dla pojazdów zmierzających w stronę autostrady A4.

W przypadku tunelu w Dziekanowicach, kierowcy w kierunku Warszawy zjadą na węźle Węgrzce na "starą siódemkę" (DW772), którą dojadą do węzła Widoma.

Samochody jadące w stronę autostrady A4 zjadą na węźle Batowice, skąd ulicami Karola Wojtyły, Marka Nawary, Powstańców i Al. 29 Listopada dotrą do węzła Węgrzce.

Północna Obwodnica Krakowa - kluczowa inwestycja

Północna Obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 została oddana do użytku pod koniec grudnia 2024 roku. Liczy 12,3 km długości i przebiega przez północne granice miasta oraz gminy Wielka Wieś i Zielonki.

Trasa posiada trzy pasy ruchu w każdym kierunku i łączy się z innymi drogami poprzez trzy węzły: Zielonki, Węgrzce i Batowice. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, S52 to jedyna obwodnica w Polsce, na której znajdują się dwa tunele - Zielonki (653 m) i Dziekanowice (496 m).

Budowa całej inwestycji kosztowała około 1,4 mld zł, z czego niemal 790 mln zł pochodziło z unijnego dofinansowania.