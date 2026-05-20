Jak duże jest obecnie zagrożenie hantawirusem na świecie i w Polsce? Jak przygotować się do wakacji za granicą, jeśli jedziemy do Azji, Afryki albo do Ameryki Południowej? Między innymi o tym w czwartek o 13.00 dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz zapyta gości specjalnej debaty w Faktach RMF FM i w Radiu RMF24. Naszymi gośćmi będą hepatolog i specjalistka medycyny podróży profesor Bożena Walewska-Zielecka, prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski i rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.

/ RMF FM

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Od prawie miesiąca media śledzą losy wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa. W poniedziałek statek dopłynął do portu w Rotterdamie. Załogę, w tym kapitana Polaka Jana Dobrogowskiego, czeka kwarantanna w specjalnie przygotowanych miejscach w Rotterdamie.

Na pokładzie ruszyła z kolei dekontaminacja, która polega między innymi na usuwaniu przedmiotów, na których może być hantawirus. Jednocześnie na początku tygodnia wzrosła liczba Polaków objętych nadzorem epidemiologicznym z powodu hantawirusa. Są to w sumie cztery osoby, które mogły mieć kontakt z pasażerami wycieczkowca.

Główny Inspektorat Sanitarny: Zagrożenie w Polsce nie wzrosło

Jak dotąd Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła osiem przypadków zakażeń hantawirusem na wycieczkowcu MV Hondius. Zmarły trzy osoby.

"Zakażenia hantawirusem to dla świata test i sygnał, że ludzkość musi być przygotowana na walkę z pandemiami" - można było przeczytać w poniedziałkowym wydaniu dziennika "Times", w którym eksperci przestrzegali przed ograniczaniem funduszy na tworzenie szczepionek. Także na początku tego tygodnia potwiedziły się informacje o tym, że dorosły mieszkaniec hrabstwa Douglas w stanie Kolorado zmarł z powodu infekcji hantawirusem. Ten przypadek nie był powiązany z trwającym ogniskiem na statku wycieczkowym MV Hondius i dotyczył innej odmiany wirusa.

Polskie służby sanitarne cały czas zapewniają, że zagrożenie hantawirusem w Polsce pozostaje wciąż bardzo niskie. W naszym kraju nie ma ani jednej osoby z potwierdzoną chorobą, nie ma też gryzoni, które przenoszą typ hantawirusa, który pojawił się na statku. Mimo to, nowe informacje na temat hantawirusa rodzą wiele wątpliwości dotyczących tego patogenu. O najnowsze informacje z Polski i z Rotterdamu prowadzący debatę zapyta przedstawiciela Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Czwartkowa debata w Faktach RMF FM oraz w Radiu RMF24 jest odpowiedzią na szereg pytań, które dostajemy od Was i okazją, by w gronie świetnych ekspertów-praktyków uporządkować informacje i rozwiać wątpliwości dotyczące hantawirusa oraz innych zagrożeń zdrowotnych, które są w częściach świata, gdzie Polacy w najbliższych tygodniach i miesiącach wybiorą się na wakacyjny wypoczynek.

Sprawdzimy, co dzisiaj, w drugiej połowie maja, możemy zrobić, by optymalnie przygotować się do wyjazdu na wakacje na Sri Lance, w Tajlandii czy w krajach Ameryki Południowej. Jakie leki są zalecane na kilka tygodni przed wyjazdem? O które szczepienia trzeba zadbać? Jak odpowiednio wyposażyć wakacyjną apteczkę? Jak zabezpieczyć się przed malarią, a jak przed żółtaczką? Podpowiedzi lekarza-praktyka przedstawi prof. Bożena Walewska-Zielecka.

Zastanowimy się też, czy tegoroczne wakacje, ze względu na napiętą sytuację międzynarodową, będą inne niż poprzednie. Czy częściej będziemy podróżować bliżej niż dalej? Czy rzadziej odwiedzać będziemy kraje Bliskiego Wschodu? A jeżeli tak, jakie nowe zagrożenia zdrowotne są w miejscach, które wybierzemy jako cel letnich podróży? Najnowsze dane z biur podróży zaprezentuje prezes Polskiej Izby Turystyki.

Ponad 130 ofiar śmiertelnych Eboli

W czasie debaty pojawi się też wywołujący duże emocje temat zakażeń wirusem Ebola, do których w ostatnich dniach dochodzi w Demokratycznej Republice Konga. Światowe media powołujące się na tamtejszy rząd informują, że ponad 130 osób zmarło wskutek zakażenia wirusem Ebola, a ponad pół tysiąca ma objawy. Światowa Organizacja Zdrowia we wtorek zwołała komitet ds. sytuacji nadzwyczajnych i omówi "niepokojącą skalę i tempo" rozwoju epidemii na terenie Demokratycznej Republiki Konga i krajach ościennych.