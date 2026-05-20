Mieszkańcy poznańskiej Wildy dokonali niepokojącego odkrycia. W jednym z kontenerów na śmieci przy ul. Kołłątaja znaleziono dokumenty zawierające dane osobowe. Sprawą natychmiast zajęły się służby, a eksperci ostrzegają przed poważnymi konsekwencjami takiego postępowania.

/ Straż Miejska w Poznaniu / Facebook

W zeszłą niedzielę strażnicy miejscy z poznańskiej Wildy zostali wezwani do nietypowej interwencji. Jak wynikało ze zgłoszenia przekazanego przez mieszkańców, w kontenerze na odpady przy ul. Kołłątaja ktoś wyrzucił dokumenty zawierające wrażliwe dane osobowe.

Na miejsce natychmiast udali się funkcjonariusze, którzy potwierdzili zgłoszenie.

Strażnicy miejscy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wezwali patrol policji, który przejął dalsze prowadzenie sprawy.

Porzucanie dokumentów z danymi osobowymi w miejscach publicznych to poważne zagrożenie.

Osoby postronne mogą bowiem wykorzystać takie informacje do wyłudzeń lub innych przestępstw. Eksperci przypominają, że ochrona danych osobowych to obowiązek każdego obywatela.



Jak bezpiecznie niszczyć dokumenty?

Aby uniknąć podobnych sytuacji, dokumenty zawierające dane osobowe powinny być niszczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie niszczarki lub innej metody, która skutecznie uniemożliwi dostęp do wrażliwych informacji.



Służby apelują o rozwagę i przypominają: ochrona danych to nie tylko obowiązek prawny, ale także kwestia bezpieczeństwa.