Społeczeństwo w Polsce się starzeje, ale są też miasta, które z niżem demograficznym problemów nie mają. Najmłodszym miastem w kraju okazują się Siechnice. Średnia wieku w tej podwrocławskiej miejscowości to 34 lata.

Siechnice - najmłodsze miasto w Polsce / Martyna Czerwińska / RMF FM

W Siechnicach mieszka blisko 10 tysięcy mieszkańców. Mimo niewielkich rozmiarów, działa tam publiczny żłobek, kilka przedszkoli i aż 3 szkoły podstawowe. A jak się okazuje - i to przestaje wystarczać.

Otwarta w 2023 szkoła przy ul. Osiedlowej pęka w szwach, a żłobek właśnie został rozbudowany. Nie ma się czemu dziwić - aż 25 proc. siechnickiej społeczności to osoby niepełnoletnie. Co sprowadza tak licznie młody rodziny do tej podwrocławskiej miejscowości?

Burmistrz nie ma wątpliwości - ceny nieruchomości.

Zauważyłem taką tendencję. Do Wrocławia przyjeżdżają studenci z całej Polski. Po skończeniu uczelni kupują pierwsze, niewielkie mieszkanie na terenie miasta. Kiedy zakładają rodzinę, szukają domu, szeregówki lub większego mieszkania. Ceny nieruchomości są we Wrocławiu dużo wyższe, dlatego wybierają Siechnice, a my z roku stajemy się dzięki temu coraz młodsi - mówi reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej Łukasz Kropski.

Średnia wieku w miasteczku to 34 lata, dokładnie tyle, ile ma burmistrz. Jestem przeciętnym, statystycznym siechniczaninem - śmieje się z siebie gospodarz miasta.

Ceny to nie wszystko

Do ścisłego centrum Wrocławia mieszkańcy Siechnic mają zaledwie 12 kilometrów. Podróż samochodem w okolice Rynku zajmuje poza godzinami szczytu około 30 minut. Ale jest też alternatywa dla auta.

Każdego dnia, nawet kilka razy w ciągu godziny, z Siechnic wyjeżdża pociąg na Dworzec Główny we Wrocławiu. Podróż zajmuje 12 minut.

To krócej niż podróż tramwajem czy autobusem z wielu dzielnic Wrocławia - wskazują mieszkańcy. Podkreślają, że właśnie stacja kolejowa była mocnym argumentem przy decyzji o przeprowadzce.

Nie stoję w korkach, oszczędzam na paliwie. Pociągi Kolei Dolnośląskich są klimatyzowane, wygodne i zwykle bez problemu znajduje miejsce siedzące. Nie wyobrażam sobie wyprowadzić się poza Wrocław bez dostępu do kolei. Mamy dzieci. Teraz są małe, ale za kilka lat będą jeździć same do liceum właśnie pociągiem. Nie chcę być taksówkarzem własnych pociech, dlatego wybór padł na Siechnice - mówi pan Artur, który w Siechnicach mieszka od 5 lat.

Nowych mieszkańców przyciąga też położenie miasteczka. W pobliżu są lasy, rzeka Oława z wałami spacerowymi, liczne trasy rowerowe i tereny Natura2000. Jak grzyby po deszczu pojawiają się nowe sklepy, gabinety kosmetyczne, punkty usługowe, restauracje i piekarnie.

Siechniczanie mają do wyboru kilka dyskontów spożywczych i centrum handlowe. Mocną stroną Siechnic są też tereny rekreacyjne. Na terenie miasta są boiska piłkarskie, koszykarskie, korty tenisowe, bieżnia, skatepark, kilka placów zabaw i park ze stawem i fontanną w centralnej części.

Ulubioną destynacją rodzin i młodzieży jest z kolei kąpielisko Błękitna Laguna. Jesteśmy tu praktycznie co kilka dni, jeśli pogoda dopisze. Woda jest ok, dzieciaki mają do dyspozycji czystą plażę, nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy, wstęp jest wolny, więc korzystamy bardzo chętnie - mówi pani Anna. Mieszkańcy przyznają, że do pełni szczęścia brakuje im już tylko kina i basenu.

Nie chcemy uchodzić za "sypialnię" Wrocławia. Chcemy, żeby tu toczyło się życie mieszkańców, żeby Siechnice były samowystarczalnym miastem. Dlatego nieustannie się rozbudowujemy i rozwijamy. Właśnie kończymy remont kompleksu sportowego, stawiamy też nowy ośrodek zdrowia - wylicza burmistrz Łukasz Kropski.

Siechnicom depczą po piętach Ząbki i Mirki - tam średnia wieku to 35 lat. Z kolei "najstarszym" miastem w Polsce okazuje się Sopot, w którym średnia wieku wynosi 48 lat.