Choć najbliższy weekend przyniesie wyraźne ochłodzenie, to według najnowszych prognoz pogody, upalne lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. Służby meteorologiczne zapowiadają, że już pod koniec sierpnia do Polski powrócą wysokie temperatury, a na mapach pogodowych pojawią się czerwone strefy oznaczające nawet 30 stopni Celsjusza. Czy to oznacza, że przed nami jeszcze kilka gorących dni wakacji? Sprawdź, co czeka nas w najbliższych tygodniach.

Upały wracają do Polski! Przełom sierpnia i września zaskoczy wysokimi temperaturami / Shutterstock

Lato jeszcze się nie kończy - przed nami fala gorąca

Od 21 sierpnia nastąpi wyraźny spadek temperatury. Szczyt ochłodzenia przypadnie na weekend 23-24 sierpnia. Wówczas w ciągu dnia słupki rtęci nie przekroczą 15-20°C, a nocą temperatura może spaść nawet do 5-10°C. To wyraźny kontrast wobec ostatnich upalnych dni, który może zaskoczyć wielu mieszkańców Polski.

Po weekendowym ochłodzeniu, pierwsza połowa nowego tygodnia przyniesie umiarkowane temperatury, oscylujące wokół 20-25°C. Synoptycy zapowiadają zmienną aurę - nie zabraknie chwil ze słońcem, ale pojawią się także okresowe opady deszczu i przelotne burze. Taka pogoda w kratkę może utrzymać się przez kilka dni, zanim do Polski napłyną wyraźnie cieplejsze masy powietrza.

Powrót upałów na przełomie sierpnia i września

Najbardziej wyczekiwane przez miłośników lata informacje pojawiają się w prognozach na przełom sierpnia i września. Według meteorologów, około 30 sierpnia do kraju napłyną gorące masy powietrza, które mogą podnieść temperatury nawet do 25-30°C. To doskonała wiadomość dla tych, którzy planują ostatnie wakacyjne wyjazdy lub chcą jeszcze nacieszyć się letnią pogodą przed rozpoczęciem roku szkolnego i powrotem do codziennych obowiązków.

Choć wysokie temperatury cieszą wielu Polaków, prognozy przewidują również zwiększone opady deszczu, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. Najmniej deszczu spodziewać się można na zachodzie. To szczególnie istotna informacja dla rolników i mieszkańców regionów dotkniętych suszą. Sierpień do tej pory był bowiem wyjątkowo suchy. Nadchodzące opady mogą pomóc złagodzić skutki niedoboru wody i poprawić sytuację hydrologiczną w wielu miejscach.

Lato jeszcze się nie kończy. Prognoza pogody na wrzesień?

Prognozy na wrzesień napawają optymizmem wszystkich, którzy nie zdążyli jeszcze nacieszyć się letnią aurą. Amerykański model CFS przewiduje, że temperatury w Polsce będą wyższe od normy z lat 1990-2020 nawet o 1,5-2,5°C. Oznacza to, że w wielu regionach kraju słupki rtęci mogą regularnie wskazywać około 25°C, a w niektóre dni nawet więcej. Szczególnie ciepło zapowiada się pierwsza połowa miesiąca, kiedy to lato ma jeszcze zdecydowanie dominować nad jesienią.

Podobne wnioski płyną z prognoz Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF). Również tutaj przewidywana jest dodatnia anomalia temperatur, choć nieco niższa - nie powinna przekroczyć 2°C powyżej średniej. Oznacza to, że wrzesień może okazać się jednym z najcieplejszych w ostatnich latach.

