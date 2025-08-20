Niezwykłe odkrycie w katedrze w Legnicy (woj. dolnośląskie). W wieży świątyni pw. Apostołów Piotra i Pawła odnaleziono kapsułę czasu. Pergamin umieszczony wewnątrz pochodzi z 1650 r. Zdaniem historyków to najstarsze takie znalezisko na świecie. Kapsuła zawiera cztery dokumenty i 35 monet.

O okolicznościach i szczegółach odkrycia poinformowały w środę władze Legnicy podczas prezentacji. Na kapsułę natrafiono w trakcie prac konserwatorskich prowadzonych na wieży gotyckiej katedry św. Apostołów Piotra i Pawła.

Najstarszy pergaminowy dokument umieszczony w środku pochodzi z 18 lipca 1650 r. Jak poinformowano w trakcie prezentacji, znalazł się tam przy okazji odbudowy spalonej wieży z lat 1649-1651. Wcześniej, 11 listopada 1648 r., budowlę zniszczył pożar, który strawił znaczną część miasta. Działo się to w schyłkowym okresie panowania księcia legnickiego Jerzego Rudolfa. Z tego czasu pochodzą dwie monety umieszczone w kapsule: dukat z 1621 r. oraz talar z 1607 r.

W 1775 r. dokonano kolejnego depozytu. Wówczas do kapsuły dołożono dwa dokumenty oraz 23 monety. Głównie upamiętniały panowanie króla Prus Fryderyka II Wielkiego. Wśród tego zestawu znalazły się m.in. cztery srebrne monety króla Polski Augusta III.

Ostatni wkład do tuby dodano w 1823 r. Dołożono wtedy następny dokument oraz dziesięć monet króla Prus Fryderyka Wilhelma III. Ogólnie w kapsule znalazło się pięć złotych monet, 26 srebrnych i cztery miedziane.

19 września w legnickiej katedrze skarb zostanie zaprezentowany publicznie.

Wyjątkowe znalezisko zostanie przebadane

Jak wyjaśnił dyrektor Muzeum Miedzi Marcin Makuch, depozyt ma wyjątkową wartość pod względem historycznym. Powiedział, że kapsuły takie świadomie umieszczane są najczęściej w kopułach wież kościelnych bądź ratuszowych, podczas prac budowlanych lub remontowych. Depozyty takie zawierają głównie dokumenty, monety, fotografie lub gazety, będące przesłaniem dla następnych pokoleń.

Odkryliśmy coś szczególnego i wyjątkowego - jak się okazało, jest to najstarsza na świecie kapsuła czasu - powiedział podczas prezentacji prezydent Legnicy Maciej Kupaj.

Jak przekazali legniccy muzealnicy, dotychczas za takie uchodziły odkrycia z Niedźwiedzicy (1704 r.), Wawelu (1716 r.), Wschowy (1726 r.) czy Faneuil Hall w Bostonie (1761 r.).

Kapsuła zostanie poddana dalszym badaniom w Muzeum Miedzi. Jej pracownicy zamierzają nie tylko zaprezentować ją publiczności, ale również przygotować na jej temat opracowanie naukowe.