Droga w Jakuszycach jest już przejezdna - podała policja. Wcześniej - od niedzielnego popołudnia - odcinek od Babińca do granicy z Czechami był nieprzejezdny. Było to pokłosie intensywnych opadów śniegu. Ciężarówki były zatrzymywane i kierowane na parking przy zajeździe Piastów przy krajowej "trójce". Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ostrzegł natomiast mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, kamiennogórskiego i karkonoskiego przed oblodzeniem. Alert obowiązuje od niedzieli od godz. 22:00 do poniedziałku do godz. 09:00.

W niedzielę zima dała się we znaki na Dolnym Śląsku. Z powodu intensywnych opadów śniegu droga krajowa nr 5 była nieprzejezdna od Babińca do granicy z Czechami w Jakuszycach. O utrudnieniach informowała policja z Jeleniej Góry.

Ciężarówki były zatrzymywane i kierowane na parking przy zajeździe Piastów, przy drodze krajowej nr 3. Drogowcy wysłali sprzęt odśnieżający, by odblokować trasę. Na miejscu jest też policja.

"Zwracamy uwagę, że większość pojazdów wciąż porusza się na oponach letnich, co znacząco utrudnia jazdę po zaśnieżonych i oblodzonych nawierzchniach. Prosimy kierowców o niewyjeżdżanie w góry bez odpowiedniego przygotowania pojazdu – w tym bez opon zimowych" - apelują służby.

"Na obszarach położonych powyżej 700 m n.p.m. prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1 st. C, przy gruncie około -2 st C" - poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, przypominając o alercie meteorologicznym wydanym dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, kamiennogórskiego i karkonoskiego.