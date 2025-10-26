Klienci banku Santander zgłaszają, że z ich kont znikają pieniądze. Do zdarzeń dochodzi m.in. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. "Od soboty policja przyjęła ponad 50 zawiadomień dotyczących nieuprawnionych wypłat z kont indywidualnych klientów jednego z banków" - poinformowała mł. insp. Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji w pilnym komunikacie wydanym w niedzielę. "Od wczoraj policjanci z Poznania przyjęli prawie 70 zgłoszeń" - tak z kolei podaje mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, dodając, że od soboty pieniądze masowo są wypłacane w bankomatach w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. Santander wydał oświadczenie.

Policja: Uwaga, pieniądze znikają z kont

Od soboty policjanci w Kujawsko-Pomorskiem otrzymali ponad 50 zgłoszeń od klientów jednego z banków. Zgłoszenia dotyczą - jak określiły służby - nieuprawnionych wypłat z indywidualnych kont zgłaszających.

Najwięcej zawiadomień otrzymali policjanci na terenie Bydgoszczy - aż 51, ale także Nakła (1), Żnina (2) oraz Aleksandrowa Kujawskiego (1).

"Mając na uwadze ewentualne działanie przestępcze, policjanci przyjmujący zgłoszenia skontaktowali się z przedstawicielami banku. Trwa analiza zgłoszeń. Jeśli jesteś pokrzywdzonym w wyniku nieuprawnionych wypłat ze swojego konta, chcąc złożyć zawiadomienie o przestępstwie, zabierz ze sobą następujące dokumenty: dowód osobisty, numer rachunku w banku, o ile to możliwe wydrukowana historia rachunku ze wskazaniem budzącej wątpliwość transakcji" - instruuje mł.insp. Monika Chlebic z kujawsko-pomorskiej policji.

"Od wczoraj policjanci z Poznania przyjęli prawie 70 zgłoszeń o nieuprawnionych wypłatach pieniędzy z indywidualnych kont klientów jednego z banków. Na bieżąco trwa analiza napływających zawiadomień. Policjanci są w stałym kontakcie z działem bezpieczeństwa banku. Jeżeli ktoś stwierdzi, że z jego konta bankowego doszło do nieuprawnionej wypłaty pieniędzy powinien zgłosić się do najbliższego komisariatu" - poinformował mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

"Zdaniem naszych analityków to zorganizowana akcja"

Policja podaje też, że od soboty pieniądze masowo są wypłacane w bankomatach w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu.

Zdaniem naszych analityków to zorganizowana grubsza akcja - informował RMF FM mł. insp. Andrzej Borowiak.

Oświadczenie banku Santander

"Wczoraj w wyniku monitoringu bank wykrył transakcje o charakterze przestępczym przy użyciu kart płatniczych klientów. Transakcje te wykonywane były w bankomatach sieci współpracującej. Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia wszystkie karty, które mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone. We współpracy z operatorem urządzeń, prowadzimy obecnie pogłębioną analizę zdarzenia. Podejrzewamy zamontowanie nakładek skanujących na bankomatach sieci współpracującej. Jesteśmy oczywiście w kontakcie z organami ścigania i przygotowujemy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zapewniam, że środki klientów są bezpieczne. Po wykryciu transakcji oszukańczych niezwłocznie wdrożyliśmy rozwiązania, które uniemożliwiają przestępcom dalsze działanie. Środki klientów, które zostały w ten sposób skradzione, zostaną zwrócone w poniedziałek. Jednocześnie prosimy klientów, jak zawsze, o zwracanie szczególnej uwagi na wygląd bankomatów i sprawdzanie, czy ich wygląd nie wzbudza podejrzeń co do ewentualnej ingerencji osób trzecich. Klientów, którzy zauważą takie przypadki, prosimy o kontakt z naszą infolinią, dzwoniąc na numer jeden i cztery dziewiątki" - poinformowała Monika Nowakowska, rzeczniczka Santander.