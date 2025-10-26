"Podejrzewamy zamontowanie nakładek skanujących na bankomatach sieci współpracującej" - podała w komunikacie wydanym w niedzielę po południu rzeczniczka banku Santander. Oświadczenie jest pokłosiem tego, że od soboty klientom Santandera mieszkającym m.in. w Wielkopolsce i województwie kujawsko-pomorskim znikały pieniądze z kont. Rzeczniczka banku poinformowała, że skradzione środki pokrzywdzonych zostaną im zwrócone w poniedziałek 27 października.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

W województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim klienci Santander zgłaszają nieuprawnione wypłaty z kont – w Poznaniu i Bydgoszczy liczba zgłoszeń przekracza 120 .

Santander wykrył przestępcze transakcje przy użyciu kart klientów, do których doszło w bankomatach sieci współpracującej.

Bank podejrzewa użycie nakładek skanujących na tych urządzeniach.

Pieniądze skradzione z kont mają zostać zwrócone klientom do poniedziałku, a bank zapewnia, że środki są bezpieczne i podjął działania uniemożliwiające dalsze oszustwa.

Klienci są proszeni o zwracanie uwagi na wygląd bankomatów i zgłaszanie podejrzanych sytuacji na infolinię Santander pod numerem 1 9999, dostępną całą dobę.

Pełne oświadczenie rzeczniczki banku Santander znajdziesz poniżej.

Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Jak już informowaliśmy, policja z województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego otrzymuje zgłoszenia od klientów jednego z banków ws. nieuprawnionych wypłat z kont . W Poznaniu policjanci dostali niemal 70 takich zgłoszeń, a np. w Bydgoszczy ponad 50. Pieniądze zniknęły z kont także u mieszkańców Nakła, Żnina czy Aleksandrowa Kujawskiego.

Rzeczniczka banku Santander, którego dotyczy sprawa, wydała oświadczenie.

"Transakcje o charakterze przestępczym przy użyciu kart płatniczych klientów"

"Wczoraj w wyniku monitoringu bank wykrył transakcje o charakterze przestępczym przy użyciu kart płatniczych klientów. Transakcje te wykonywane były w bankomatach sieci współpracującej. Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia wszystkie karty, które mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone. We współpracy z operatorem urządzeń, prowadzimy obecnie pogłębioną analizę zdarzenia. Podejrzewamy zamontowanie nakładek skanujących na bankomatach sieci współpracującej. Jesteśmy oczywiście w kontakcie z organami ścigania i przygotowujemy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa - poinformowała RMF FM Monika Nowakowska, rzeczniczka Santander.

Co ze skradzionymi pieniędzmi?

Rzeczniczka banku zapewniła, że pieniądze wrócą na konta klientów w poniedziałek. Jeśli jeszcze ktoś zauważy, że z jego konta zniknęły pieniądze, proszony jest o telefon pod numer 1 9999 - to infolinia Santander Bank Polska, która jest dostępna całą dobę.

"Zapewniam, że środki klientów są bezpieczne. Po wykryciu transakcji oszukańczych niezwłocznie wdrożyliśmy rozwiązania, które uniemożliwiają przestępcom dalsze działanie. Środki klientów, które zostały w ten sposób skradzione, zostaną zwrócone w poniedziałek. Jednocześnie prosimy klientów, jak zawsze, o zwracanie szczególnej uwagi na wygląd bankomatów i sprawdzanie, czy ich wygląd nie wzbudza podejrzeń co do ewentualnej ingerencji osób trzecich. Klientów, którzy zauważą takie przypadki, prosimy o kontakt z naszą infolinią, dzwoniąc na numer 1 9999 " - poinformowała Monika Nowakowska, rzeczniczka Santander.