"Nie było takiego od ponad 100 lat" - tak o niezwykłym znalezisku mówi dolnośląski konserwator zabytków. We Wrocławiu przedstawiono dziś tzw. skarb z lisiej jamy. To ponad 2,8 tys. średniowiecznych, srebrnych monet. Co ciekawe - w kwietniu tego roku odkopał je pies o imieniu Kajtuś podczas spaceru w gminie Łagiewniki na Dolnym Śląsku. Były ukryte w glinianym naczyniu.