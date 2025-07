Gaz pieprzowy, kominiarki, rękawice, ochraniacze na zęby, czyli tzw. szczęki - to wszystko znaleźli funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości w środowisku pseudokibiców w powiecie lęborskim w Pomorskiem. Jadący na mecz ekstraklasy "kibice" planowali wybiec z lasu i zablokować dwa pasy ruchu drogi krajowej nr 6, by uniemożliwić przejazd kibicom innej drużyny piłkarskiej. Z kolei aby zagrodzić drogę policji, porozrzucali kłody drewna. Służbom udało się jednak nie dopuścić do bójki.

