Do 24 kwietnia będzie obowiązywać zastępcza komunikacja autobusowa pomiędzy Janowicami Wielkimi a Jelenią Górą. Pociągi nie kursują na tym fragmencie trasy z powodu remontu tunelu kolejowego w okolicach Trzcińska

Tunel w Trzcińsku / PKP PLK SA /

Początkowo, z powodu remontu tunelu pomiędzy stacjami Janowice Wielkie - Jelenia Góra, ruch pociągów na tym odcinku miał być wstrzymany do 12 kwietnia. We wtorek PKP PLK poinformowały, że składy nie będą tam kursować do 24 kwietnia, a podróżni muszą nadal korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej.

"Wykonawca przekazał, że natrafił na zmienne warunki geologiczne przy zabezpieczaniu istniejącej obudowy tunelu kolejowego w Trzcińsku. Konieczne są dodatkowe prace. Zakres prac wymaga dłuższej niż początkowo przewidywano przerwy w ruchu pociągów" - podał we wtorek Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK.

Przebudowa tunelu w okolicy Trzcińska obejmuje wzmocnienie i poszerzenie obiektu. Modernizacja obiektu pozwoli na przejazd większej liczby pociągów - możliwe będą, nierealizowane obecnie, równoczesne przejazdy składów po obu torach. Renowacja obejmie ściany oporowe i odwodnienie; wymianę torów i sieci trakcyjnej. PKP Polskie Linie Kolejowe przeznaczyły na tę inwestycję blisko 85 mln zł.