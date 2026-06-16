Premier Donald Tusk zapowiedział we wtorek dużą inwestycję. Na Dolnym Śląsku ma powstać fabryka półprzewodników. Naszym współpracownikiem będzie tajwański gigant - Foxconn. Spółka ElectroMobility Poland współpracuje już z nim w sprawie budowy fabryki w Jaworznie.

Tusk: Foxconn zainwestuje w fabrykę półprzewodników na Dolnym Śląsku / Albert Zawada / PAP

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Rozmowy z tajwańskimi partnerami są na zaawansowanym etapie i powinny zostać sfinalizowane jesienią - opowiadał szef rządu podczas wydarzenia "Polska Inwestuje".

Będziemy budowali jako ElectroMobility Poland we współpracy z Tajwańczykami wielki hub w Jaworznie, który będzie zintegrowany z całym ekosystemem przemysłowo-technologicznym w Jaworznie i w okolicy. To będzie samochód, najprawdopodobniej trzy modele średniej wielkości, SUV-y - zasygnalizował Tusk.

Z Foxconnem też pracujemy nad fabryką półprzewodników, też finalizowaliśmy całą skomplikowaną procedurę. Pamiętacie państwo, duża firma amerykańska wycofała się, też wieloletnia historia. Podjęliśmy rozmowy z partnerami, którzy byli zainteresowani także tym miejscem, w które my zainwestowaliśmy już pieniądze, i będziemy mieli tam na Dolnym Śląsku fabrykę półprzewodników we współpracy z tym samym tajwańskim partnerem. A więc samochody i półprzewodniki - podsumował premier.

Na początku maja Foxconn ogłosił zawarcie strategicznego partnerstwa ze spółką EMP.

Również w maju Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z ElectroMobility Poland umowę dotyczącą finansowania Polskiego Hubu Elektromobilności. Na ten cel przeznaczono 4,5 mld zł ze środków dłużnych KPO.

Szczegóły inwestycji w Jaworznie

Prezes ElectroMobility Poland Cyprian Gronkiewicz przekazał wcześniej, że rozpoczęcie budowy fabryki planowane jest na wiosnę 2027 roku, pod warunkiem podpisania jesienią umowy joint venture z tajwańskim partnerem.

Kluczową rolę odegra spółka Foxtron, należąca do grupy Foxconn, która dysponuje już gotowymi platformami dla samochodów elektrycznych. Docelowo coraz większa część prac badawczo-rozwojowych ma być realizowana w Polsce. Według deklaracji EMP druga generacja platform ma powstawać już w około 70 proc. przy udziale polskich inżynierów. Inwestycja ma być współfinansowana przez Foxconn, co zdaniem szefa EMP pokazuje, że inwestor z Tajwanu wierzy w przedsięwzięcie.

Spółka ElectroMobility Poland powstała w 2016 r. pod kątem budowy polskiej marki samochodów elektrycznych Izera.

Miał zainwestować Intel, ale zastąpią go Tajwańczycy?

Drugim filarem współpracy ma być budowa fabryki półprzewodników na Dolnym Śląsku. Donald Tusk zasugerował, że projekt jest już na finiszu skomplikowanych procedur i ma zostać zrealizowany w miejscu, które wcześniej przygotowywano pod inwestycję amerykańskiego Intela.

Przypomnijmy, że w 2023 roku Intel zapowiedział budowę zakładu integracji i testowania półprzewodników w gminie Miękinia pod Wrocławiem. Warta 4,6 mld dolarów inwestycja miała stworzyć około dwóch tysięcy miejsc pracy. Ostatecznie jednak amerykańska firma wycofała się z projektu w lipcu 2025 roku. Teren o powierzchni około 400 hektarów został już wcześniej wyposażony w niezbędną infrastrukturę, co zwiększa jego atrakcyjność dla nowych inwestorów.

Zapowiedzi premiera wpisują się w szerszy trend zacieśniania współpracy gospodarczej między Polską a Tajwanem. Wiosną ubiegłego roku tajwańska organizacja TEEMA, zrzeszająca około trzech tysięcy firm z branży elektronicznej, w tym Foxconn i Acer, wskazała swoim członkom Polskę jako priorytetowy kierunek ekspansji inwestycyjnej. Szczególne znaczenie mają mieć projekty związane z półprzewodnikami oraz nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Strona tajwańska potwierdziła to podczas polskiej misji gospodarczej na Tajwanie w czerwcu 2025 r.