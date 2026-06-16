Z opublikowanego obwieszczenia ministra energii wynika, że w środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,10 zł, benzyny 98 - 6,75 zł, zaś diesla - 6,44 zł. Oznacza to, że w porównaniu z wtorkiem ceny maksymalne paliw będą wyższe.

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We wtorek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,97 zł, benzyny 98 - 6,52 zł, a oleju napędowego - 6,37 zł. 31 marca, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Następne obwieszczenie ministra energii dotyczące maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę i określi ceny na czwartek. Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Nowelizacja rozporządzenia

W piątek została opublikowana nowelizacja rozporządzenia, wydłużającego obowiązywanie niższych stawek VAT na niektóre paliwa. Ministerstwo Finansów poinformowało w poniedziałek, że nie będzie przedłużenia obniżki akcyzy na niektóre paliwa.

Tym samym, od 16 do 30 czerwca, poza obniżką stawki VAT z 23 do 8 proc., będą obowiązywały ceny maksymalne na stacjach, które są codziennie wyznaczane przez ministra energii. Zgodnie z ustawą, ceny maksymalne obowiązują tak długo, jak obowiązuje obniżka stawek VAT.