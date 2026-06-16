Legnicki sąd wydał wyrok w sprawie molestowania w rodzinie zastępczej z okolic Głogowa (woj. dolnośląskie). 47-letni Mariusz D. został skazany za krzywdzenie dwóch dziewczynek.

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47-latek był oskarżony o wielokrotne wykorzystanie seksualne dwóch kilkuletnich dziewczynek, którymi miał się opiekować jako rodzic zastępczy. Sąd skazał go na 15 lat więzienia. Mężczyzna ma także poddać się terapii.

Mariusz D. ma 15-letni zakaz kontaktowania się ze swoimi ofiarami i zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 100 metrów. Musi też zapłacić im zadośćuczynienie - 15 tys. i 25 tys. złotych.

Sąd zakazał 47-latkowi także wykonywania wszelkich zawodów związanych z wychowywaniem, edukacją, leczeniem lub opieką nad dziećmi przez 15 lat.

Okres, na który orzeczono zakazy, nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności - zastrzega Grażyna Szuszkiewicz - zastępca Prokuratora Okręgowego w Legnicy.

Mężczyzna i jego żona zostali uniewinnieni od zarzutów dotyczących znęcania się nad dwoma dziewczynkami.

Prokuratura nie wyklucza złożenia apelacji od wyroku. Śledczy mają podjąć decyzję po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem.

Mariusz i Marta D. byli rodzicami zastępczymi od stycznia 2021 r. do stycznia 2025 r. Pod swoją opieką mieli w sumie 10 dzieci. Jak informowała w ubiegłym roku prokuratura, w rodzinie na raz mogło przebywać nie więcej niż 5 dzieci w wieku od kilku tygodni do 6 lat.