Z badań Eurostatu wynika, że populacja osób powyżej 65 roku wzrosła w ubiegłym roku do 21 procent. Coraz więcej Polaków ma więcej niż 85 lat. Czy jesteśmy przygotowani na wynikające z tego zagrożenia? Czy mamy politykę senioralną? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Marzena Okła-Drewnowicz, pełnomocnik rządu ds. polityki senioralnej, posłanka i wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej.

Marzena Okła-Drewnowicz / Marcin Obara / PAP

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Sejm przyjął ustawę o bonie senioralnym i opiece długoterminowej. Czy każda osoba po 65. roku życia będzie mogła z niego skorzystać? Jakie są warunki?

Na co będzie można wydać bon senioralny? Czy pieniędzy starczy dla wszystkich zainteresowanych? Jakie kolejne działania podejmie rząd, by wspomóc seniorów?

Zapytamy także o bieżące sprawy polityczne. Czy to, że rząd zajmuje się stałą bazą amerykańską w Polsce oznacza, że dostaliśmy potwierdzenie od Amerykanów? Czy 28-letni lekarz, były już radny KO, który zarobił w zeszłym roku ponad milion złotych jest obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej? Dlaczego premier Donald Tusk dopiero dziś zabrał głos w tej sprawie?

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Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl , aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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