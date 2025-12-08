Zamojska policja wyjaśnia okoliczności weekendowego pożaru w gminie Łabunie na Lubelszczyźnie. Na placu należącym do jednej z firm spłonęły ciągniki siodłowe, naczepy ciężarowe oraz kombajn.

Zdjęcie z miejsca pożaru / KMP Zamość / Policja

Pożar wybuchł w nocy z soboty na niedzielę. Nikt nie został poszkodowany. O pojawieniu się ognia poinformował strażaków właściciel posesji.

Policja informuje, że spaliły się trzy ciągniki siodłowe, kombajn do kukurydzy oraz cztery naczepy ciężarowe. Na szczęście ogień nie dotarł do znajdującego się w pobliżu domu.

Straty po pożarze oszacowano wstępnie na 1,5 miliona złotych.

Jeden ze spalonych samochodów / KMP Zamość / Policja

Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca pożaru, w których uczestniczył biegły z zakresu pożarnictwa. Okoliczności pojawienia się ognia będą szczegółowo wyjaśniane.

Jeden ze spalonych samochodów / KMP Zamość / Policja

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.







