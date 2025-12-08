Zamojska policja wyjaśnia okoliczności weekendowego pożaru w gminie Łabunie na Lubelszczyźnie. Na placu należącym do jednej z firm spłonęły ciągniki siodłowe, naczepy ciężarowe oraz kombajn.

Pożar wybuchł w nocy z soboty na niedzielę. Nikt nie został poszkodowany. O pojawieniu się ognia poinformował strażaków właściciel posesji. 

Policja informuje, że spaliły się trzy ciągniki siodłowe, kombajn do kukurydzy oraz cztery naczepy ciężarowe. Na szczęście ogień nie dotarł do znajdującego się w pobliżu domu. 

Straty po pożarze oszacowano wstępnie na 1,5 miliona złotych. 

Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca pożaru, w których uczestniczył biegły z zakresu pożarnictwa. Okoliczności pojawienia się ognia będą szczegółowo wyjaśniane. 

