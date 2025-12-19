Od 1 stycznia 2026 r. nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od niego - wynika z podpisanej w czwartek przez prezydenta Karola Nawrockiego noweli ustawy Karta nauczyciela.

Godziny ponadwymiarowe to godziny zajęć lub lekcji przydzielone nauczycielowi ponad obowiązkowe pensum (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Od 1 stycznia 2026 r. nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nie mogli ich przeprowadzić z przyczyn od nich niezależnych.

Nowelizację ustawy Karta nauczyciela podpisał prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że to pierwszy krok do normalizacji zasad wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe.

Nowe przepisy obejmują także wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r., które mają być wypłacone do 6 czerwca 2026 r.

Najnowsze informacje, m.in. dotyczące polityki, znajdziesz na rmf24.pl .

"Ta ustawa nie jest doskonała, ale..."

Od 1 stycznia 2026 r. nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od niego - wynika z podpisanej w czwartek przez prezydenta Karola Nawrockiego noweli ustawy Karta nauczyciela.

O swojej decyzji prezydent poinformował w nagraniu opublikowanym w czwartek wieczorem m.in. na platformie X. Wytłumaczył, że podpisanie ustawy to "pierwszy krok do normalizacji zasad wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe".

Ocenił, że nowela odpowiada na realne oczekiwania środowiska nauczycielskiego.

Wiem, że oświatowa "Solidarność" wskazywała, że tę sprawę można było rozwiązać szerzej i lepiej. Zgadzam się. Ta ustawa nie jest doskonała, ale rozwiązuje część realnego problemu i porządkuje chaos, który nie powinien mieć miejsca w państwie poważnie traktującym nauczycieli - powiedział Karol Nawrocki.

Czym są godziny ponadwymiarowe?

Godziny ponadwymiarowe to godziny zajęć lub lekcji przydzielone nauczycielowi ponad obowiązkowe pensum.



Zgodnie z nowymi przepisami wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe będzie przysługiwało w każdym przypadku, gdy niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych mu godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela, a nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć.



Rozwiązanie przewiduje również, że nauczyciele dostaną wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Mają być one wypłacone do 6 czerwca 2026 r.

Zamieszanie wokół godzin ponadwymiarowych

O godzinach ponadwymiarowych zrobiło się głośno w związku z tzw. dużą nowelizacją Karty nauczyciela, która weszła w życie z początkiem roku szkolnego 2025/2026.



Uszczegółowiono w niej przepisy, m.in. dotyczące warunków obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych. Określono m.in. przypadki, w których nauczyciel zachowuje albo traci prawo do wynagrodzenia za przydzielone, ale niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.



Po wejściu w życie tej nowelizacji związki zawodowe alarmowały, że nauczyciel, który jest w szkole i jest gotowy do pracy zgodnie z przydzielonymi mu godzinami ponadwymiarowymi, nie otrzymuje wynagrodzenia za nie, gdy nie ma w szkole klasy, bo np. jest ona na wycieczce.



Związek Nauczycielstwa Polskiego podał wówczas, że ma sygnały z poszczególnych szkół, że nauczyciele lub też całe grona pedagogiczne w ramach solidarności zawodowej wstrzymują wyjścia klasowe z powodu zmian w rozliczaniu godzin ponadwymiarowych.