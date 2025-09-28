Tragiczny pożar mieszkania w bloku przy ul. Łanowej w Łodzi. Zginęły dwie kobiety w wieku około 70 lat.

/ RMF FM

Do pożaru w bloku przy ul. Łanowej w Łodzi doszło w niedzielę przed godz. 10.30. Ogień pojawił się w jednym z pomieszczeń w mieszkaniu na drugim piętrze.

Strażacy dostali się do płonącego lokalu, korzystając z rusztowania. W środku znaleźli dwie kobiety.

Jedna z nich została ewakuowana, a następnie podjęto próbę reanimacji - powiedział Jędrzej Pawlak z komendy straży pożarnej w Łodzi. Niestety nie udało się jej przywrócić funkcji życiowych.

Druga z kobiet już nie żyła.

/ PSP w Łodzi /

Pożar został opanowany, ale przyczyny jego powstania nie są na razie znane.

Na miejscu wciąż pracują policja i prokuratura, które wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii.