Tragiczny pożar mieszkania w bloku przy ul. Łanowej w Łodzi. Zginęły dwie kobiety w wieku około 70 lat.

Do pożaru w bloku przy ul. Łanowej w Łodzi doszło w niedzielę przed godz. 10.30. Ogień pojawił się w jednym z pomieszczeń w mieszkaniu na drugim piętrze.

Strażacy dostali się do płonącego lokalu, korzystając z rusztowania. W środku znaleźli dwie kobiety. 

Jedna z nich została ewakuowana, a następnie podjęto próbę reanimacji - powiedział Jędrzej Pawlak z komendy straży pożarnej w Łodzi. Niestety nie udało się jej przywrócić funkcji życiowych. 

Druga z kobiet już nie żyła. 

Pożar został opanowany, ale przyczyny jego powstania nie są na razie znane. 

Na miejscu wciąż pracują policja i prokuratura, które wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii.