Pożar kamienicy we Wrocławiu. Ogień zajął jedno z mieszkań na parterze w budynku przy ulicy Więckowskiego. 25 osób musiało zostać ewakuowanych.

/ Shutterstock

We wtorek (18 listopada) w mieszkaniu w jednej z kamienic przy ul. Więckowskiego we Wrocławiu wybuchł pożar. Z budynku ewakuowano 25 mieszkańców. Jedna osoba podtruła się dymem i lekarze udzielili jej pomocy.



Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej.

Jak informuje reporterka RMF FM, strażakom udało się już opanować sytuację i trwa oddymianie pomieszczeń.

Akcja ratunkowa spowodowała utrudnienia dla kierowców w okolicy ulicy Więckowskiego. Osoby poruszające się w tym rejonie muszą liczyć się z czasowymi ograniczeniami w ruchu.



Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.



