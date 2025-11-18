Pożar kamienicy we Wrocławiu. Ogień zajął jedno z mieszkań na parterze w budynku przy ulicy Więckowskiego. 25 osób musiało zostać ewakuowanych.
- Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
We wtorek (18 listopada) w mieszkaniu w jednej z kamienic przy ul. Więckowskiego we Wrocławiu wybuchł pożar. Z budynku ewakuowano 25 mieszkańców. Jedna osoba podtruła się dymem i lekarze udzielili jej pomocy.
Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej.
Jak informuje reporterka RMF FM, strażakom udało się już opanować sytuację i trwa oddymianie pomieszczeń.
Akcja ratunkowa spowodowała utrudnienia dla kierowców w okolicy ulicy Więckowskiego. Osoby poruszające się w tym rejonie muszą liczyć się z czasowymi ograniczeniami w ruchu.
Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.