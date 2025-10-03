W miejscowości Bolemin pod Gorzowem Wielkopolskim doszło do tragicznego pożaru hotelu pracowniczego. W budynku zamieszkałym głównie przez obcokrajowców wybuchł ogień, który błyskawicznie objął piętro i dach. Niestety, mimo szybkiej akcji ratunkowej, jedna osoba zginęła.

/ KM PSP w Gorzowie Wielkopolskim /

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w czwartek wieczorem, około godziny 21:30. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego, który pełnił funkcję hotelu pracowniczego w Boleminie, niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego (Lubuskie).

Ogień był widoczny z daleka, a płomienie szybko rozprzestrzeniły się na dach budynku.

Niestety, w jednym z mieszkań strażacy odnaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować.

W hotelu przebywali głównie obcokrajowcy, którzy pracowali w okolicznych zakładach. Pozostałym mieszkańcom udało się opuścić budynek o własnych siłach, część z nich wymagała pomocy medycznej z powodu podtrucia dymem.

Policja oraz prokuratura wyjaśniają przyczyny i okoliczności pożaru.