Policyjny pościg ulicami Wrocławia zakończył się poważnym wypadkiem. Kierowca samochodu osobowego, który uciekał przed policją, stracił panowanie nad pojazdem i z impetem uderzył w tramwaj na skrzyżowaniu ulic Hallera i Gajowickiej. W wyniku zderzenia ranne zostały osoby podróżujące autem. Miasto uruchomiło komunikację zastępczą.
- Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl.
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę o poranku na skrzyżowaniu Hallera i Gajowickiej we Wrocławiu.
Kierowca samochodu osobowego, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, zaczął uciekać ulicami miasta. Pościg zakończył się groźnym wypadkiem, gdyż pojazd uderzył w tramwaj.
Na szczęście pasażerowie tramwaju nie odnieśli obrażeń, ale ranne są osoby, które podróżowały autem.
Miasto uruchomiło komunikację zastępczą, torowisko w tym miejscu jest nieprzejezdne.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.