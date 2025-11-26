Policyjny pościg ulicami Wrocławia zakończył się poważnym wypadkiem. Kierowca samochodu osobowego, który uciekał przed policją, stracił panowanie nad pojazdem i z impetem uderzył w tramwaj na skrzyżowaniu ulic Hallera i Gajowickiej. W wyniku zderzenia ranne zostały osoby podróżujące autem. Miasto uruchomiło komunikację zastępczą.

/ Biuro Prasowe UMW / Facebook

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl .

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę o poranku na skrzyżowaniu Hallera i Gajowickiej we Wrocławiu.

Kierowca samochodu osobowego, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, zaczął uciekać ulicami miasta. Pościg zakończył się groźnym wypadkiem, gdyż pojazd uderzył w tramwaj.

Pasażerowie tramwaju bez obrażeń

Na szczęście pasażerowie tramwaju nie odnieśli obrażeń, ale ranne są osoby, które podróżowały autem.

Miasto uruchomiło komunikację zastępczą, torowisko w tym miejscu jest nieprzejezdne.





